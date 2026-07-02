Fran Fuentes 02 JUL 2026 - 10:36h.

El director deportivo se enfoca ahora en la zona ofensiva tras cerrar dos refuerzos defensivos

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El Real Zaragoza sigue trabajando con presteza para cerrar los fichajes que necesita. En estos momentos, Lalo Arantegui mantiene varias operaciones abiertas, tanto en la delantera como en la zona defensiva. Ahí precisamente mantiene varias vías, especialmente en los laterales, y es, de hecho, en esa zona donde el director deportivo ya ha cerrado a los dos próximos refuerzos del conjunto blanquillo. Hablamos de Sergio Escudero, ex del Deportivo de La Coruña, y de Jokin Gabilondo, exjugador del Málaga CF.

En el caso de Sergio Escudero, El Periódico de Aragón adelantaba que el jugador se había decantado por el Real Zaragoza como su próximo club. En este sentido, el vallisoletano ha priorizado la opción del Real Zaragoza sobre otras, quizá, más jugosas en lo económico. El proyecto, al que llega como uno de los futbolistas más destacados y para ser líder en el vestuario debido a su veteranía, le seduce.

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Asimismo, Heraldo de Aragón afirma que el acuerdo entre las partes está ya muy cercano, pendiente de los últimos flecos. De la misma manera, el mismo medio afirma que también hay ya muy avanzado un acuerdo entre Jokin Gabilondo y el Real Zaragoza. En este sentido, al lateral donostiarra se le está complicando el salto a LALIGA HYPERMOTION, donde no tuvo mucha importancia en las filas del Málaga CF pese al ascenso del club herculino. En este sentido, ha tomado la decisión de volver a Primera RFEF, pero en un club con una marcada intención de ascenso.

Lalo Arantegui se centra en fichar jugadores decisivos en ataque

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De este modo, Lalo Arantegui ya tiene cerrados a los laterales para el próximo curso. En el perfil izquierdo, los fichajes de Raúl Pereira y de Sergio Escudero cierran la posición, mientras que Jokin Gabilondo se une a Juan Sebastián para completar el lateral derecho. Así las cosas, y según plantea nuevamente El Periódico de Aragón, ahora el director deportivo se centrará en reforzar la plantilla en las posiciones ofensivas, donde apenas cuenta con Jaume Jardí, Pau Sans y Marcos Cuenca, a expensas de lo que suceda con Adrián Liso y Samed Bazdar. La idea es firmar a jugadores que puedan ser diferenciales.

Nombres en la recámara hay varios. El preferido sigue siendo Jastin García, pero con mercado en LALIGA HYPERMOTION es complicado que el Girona se plantee su salida. También difícil es el fichaje de Óscar Ureña, exjugador del FC Barcelona B, que se encuentra libre y sin contrato. Sin embargo, el de Figueres tiene buen cartel en la Segunda división, ya que, habiendo jugado en clubes de la categoría como FC Cartagena, CD Leganés o Girona FC, parece complicado que decida jugar en Primera RFEF. Asimismo, otros nombres son Sergi Cardona o Jesús de Miguel siguen en la recámara.