El Sabadell toma medidas con Diego Fuoli: sanción por lo de Pedro Sánchez y mensaje al Real Zaragoza

Fran Fuentes 25 JUN 2026 - 23:43h.

"Si vienen, pagarán mucho", afirma el presidente de la entidad

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La situación de Diego Fuoli en el CE Sabadell tiene visos de complicarse. Y es que, tras la denuncia de una asociación de vecinos acusándole de un delito de odio por su incitación a insultar a Pedro Sánchez, el portero será sancionado en su club. Así lo ha confirmado el propio presidente de la entidad, Pau Morilla-Giner, que ha comparecido en sala de prensa tras los festejos del ascenso a LALIGA HYPERMOTION, y ha enviado lo que muchos entienden como un mensaje velado al Real Zaragoza.

En este sentido, el mandatario del conjunto arlequinado ha dejado claro que el portero recibirá una sanción después del momento vivido durante la celebración en el ayuntamiento. Esta se regirá mediante el código de régimen interno de la entidad, intentando cerrar un capítulo truculento que ha suscitado mucha polémica y ha empañado los festejos del club catalán.

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Más allá de eso, Morilla-Giner ha dejado claro que no hay la más mínima intención de deshacer la plantilla. De este modo, confirma que el Sabadell se reforzará, pero no dejará salir a ninguna de sus piezas clave. En este sentido, ha dejado unas declaraciones que parecen un mensaje directo al Real Zaragoza, que aún espera que el club arlequinado modere sus expectativas económicas en el fichaje de Diego Fuoli.

“No queremos que se vaya nadie. Y si se va alguien, pagarán mucho. Tenemos mentalidad de club grande. Se acabó ir con el lirio en la mano. Si vienen, no negociaremos”, afirmó el presidente del Sabadell en sala de prensa. Lo hizo sin referirse específicamente a nadie. Ni al portero, ni al Real Zaragoza. No obstante, se puede entender de sus palabras que esta es una de las situaciones que le inquietan de cara al mercado de fichajes.

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De este modo, la cláusula de rescisión de Diego Fuoli será el punto de partida para que el jugador salga en el mercado de fichajes. En este sentido, Lalo Arantegui siempre ha tenido claro que el Real Zaragoza tendría que pagar en caso de querer hacerse con el portero zaragozano. Sin embargo, mantenía la esperanza de que moderasen sus exigencias. La cifra fijada es de 800.000 euros, que ya suena elevada entre equipos de LALIGA HYPERMOTION. Lo es aún más, evidentemente, para un club de Primera RFEF, por más que esté recién descendido y que haya recibido una ayuda al descenso.

De este modo, todo apunta a que o bien la dirección deportiva del Real Zaragoza sondea otros objetivos para la portería, o bien se mantendrán a la espera para ver si, con el paso de las semanas, rebajan esa cifra de traspaso.