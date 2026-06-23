Fran Fuentes 23 JUN 2026 - 21:55h.

También piden declarar al portero "persona non grata" en Sabadell

La opción de la casa que maneja Lalo Arantegui para reforzar la defensa: operación compleja

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Diego Fuoli era uno de los principales objetivos de Lalo Arantegui para reforzar la portería del Real Zaragoza. Sin embargo, sus polémicos cánticos que incitaban al insulto a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, han dado un giro a toda la situación. Y es que, mientras el CE Sabadell no tenía pensado poner facilidades para tramitar su salida, la situación derivada de esos cánticos puede empujar su salida del conjunto catalán después de alcanzar el ascenso con el conjunto arlequinado.

Y es que la Federación de Asociaciones Vecinales de Sabadell (FAVS) ha presentado una denuncia en los juzgados contra Diego Fuoli por un delito de odio. La entidad vecinal ha confirmado a EFE la presentación de estas acciones legales al considerar que el guardameta diera pie a la afición a insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la celebración del ascenso podría ser constitutivo de una infracción penal por odio. Según el escrito presentado, Fuoli incitó a los aficionados congregados en la plaza de Sant Roc a completar una expresión ofensiva dirigida al jefe del Ejecutivo. Una escena que derivó en insultos coreados por una parte del público.

Por si fuera poco, además de la denuncia judicial, la FAVS ha registrado una instancia en el consistorio para que se estudie la declaración del deportista como persona "non grata" en Sabadell. Además, la federación ha solicitado formalmente al Centre d'Esports Sabadell la apertura de un expediente disciplinario "contundente" contra el guardameta arlequinado. De este modo, la organización considera necesario que el club tome medidas internas ante un comportamiento que empañó la celebración oficial del éxito deportivo en la ciudad.

Cómo influye la denuncia a Diego Fuoli a su fichaje por el Real Zaragoza

La pregunta aquí es: ¿cómo influye esta denuncia en el futuro de Diego Fuoli? Pues bien, la situación es compleja. Porque, por una parte, su rendimiento ha sido como para plantearse su continuidad. En 42 partidos ha encajado apenas 32 goles (mucho menos de un gol por partido) y ha logrado 23 porterías imbatidas entre Primera RFEF y Copa del Rey. Su nivel deportivo está fuera de toda duda. Sin embargo, este episodio puede propiciar que el CE Sabadell decida dar salida al jugador para tratar de contentar las numerosas voces que piden medidas.

En este sentido, el Real Zaragoza se mantiene a la espera, consciente de que la polémica puede jugar a su favor. Eso sí, en el plano económico y contractual, nada ha cambiado. El ascenso del conjunto catalán conlleva la subida de la cláusula de rescisión del portero, de 350.000 a 800.000 euros. Según informa El Periódico de Aragón, el club blanquillo no hará grandes dispendios y, si bien sabe que tendrá que pagar algún tipo de traspaso para lograr su fichaje, esperan que el Sabadell ceda en sus pretensiones. Por su parte, al jugador le convence la idea de firmar por el equipo zaragocista pese a jugar en Primera RFEF. De este modo, se espera que este episodio sirva para aliviar las exigencias del conjunto arlequinado.