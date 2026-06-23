La opción de la casa que maneja Lalo Arantegui para reforzar la defensa: operación compleja

Fran Fuentes 23 JUN 2026 - 18:52h.

Cuenta con una importante oferta del fútbol portugués

Salen a la luz los problemas más profundos del Real Zaragoza: "Se inundaba la cocina"

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El Real Zaragoza continúa su planificación de cara al próximo curso. Lalo Arantegui se mueve con celeridad desde hace semanas y, tras dar pasaporte nada menos que a 26 jugadores del pasado curso, sigue trabajando en la plantilla de esta temporada en Primera RFEF. A los fichajes ya confirmados hay que sumar las diferentes operaciones que mantiene abiertas, como la de Jesús de Miguel o la de Diego Fuoli, quien ha estado en el centro de la polémica en los últimos días. Sea como fuere, no son los únicos jugadores que ha sondeado el director deportivo zaragocista. Uno de ellos es un viejo conocido de la casa: David Vicente, hasta ahora jugador del Real Murcia.

Así las cosas, el lateral derecho del conjunto murciano es una opción para reforzar la defensa desde hace semanas. En este sentido, el jugador zaragozano, de 27 años, aún se encuentra de vacaciones, y todavía no ha tomado una decisión de cara a su futuro. Según informó Sport Aragón, tiene una propuesta interesante en la primera división de Portugal. Sin embargo, la opción de regresar al Real Zaragoza no se descarta en absoluto.

El regreso de David Vicente, hermano de Carlos Vicente, al Real Zaragoza no se descarta

En este sentido, se trata de una operación compleja. Y es que David Vicente, hermano del conocido Carlos Vicente, jugador del Birmingham y ex del Deportivo Alavés, acaba de terminar contrato con el Real Murcia, por lo que es libre para negociar con quien quiera. Sin embargo, con una oferta en firme del fútbol portugués, que a todas luces será superior en lo económico respecto a lo que le pueda ofrecer el Real Zaragoza, la operación parece compleja. Sin embargo, según la citada información, en la entidad blanquilla no se descarta en absoluto que pueda cerrarse.

Hace un par de semanas el propio jugador reconocía que el Real Zaragoza era una posibillidad. Lo hacía en una entrevista concedida a Aragón Deporte: "Todo zaragozano quiere siempre jugar en el club de su ciudad, pero de momento estoy tranquilo. Ahora lo que quiero es descansar mirar bien todas las opciones y tomar la mejor decisión", explicaba el propio jugador. De este modo, su regreso al conjunto blanquillo, con el que estuvo hasta el Deportivo Aragón y llegó a entrenar con el primer equipo en varias sesiones, todavía está sobre la mesa y no es en absoluto descartable.