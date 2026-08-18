Pablo Sánchez 18 AGO 2026 - 07:56h.

El once ideal de Edin Terzic para el Athletic en la 26/27: pendientes de Aymeric Laporte

Lejos del Barcelona ante su precio de salida

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La temporada arrancó el pasado sábado mientras la inmensa mayoría de equipos siguen inmersos en el mercado. El Athletic, por ejemplo, trata de concretar un par de retoques en el apartado de salidas, aunque el grueso del plantel de Edin Terzic está cerrado. La única gran duda que surgió hace algunas semanas fue saber qué pasaba con el futuro de Aymeric Laporte ante el interés de equipos como el Barcelona este verano. Los rojiblancos se remiten a su cláusula de 80 millones de euros y todo hace indicar que no habrá sobresaltos, aunque aún queda agosto por delante.

Además, en las últimas horas Laporte dejó un pequeño guiño en las redes sociales que a buen seguro generó algo de dudas entre la hinchada athleticzale. El zaguero reaccionó a una publicación del periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano con un montaje de Rodri y Joao Cancelo, los dos últimos fichajes en llegar al Camp Nou de manera oficial este pasado lunes.

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Otro verano entre el Athletic y el Barcelona

Un mercado más, el Barcelona vuelve a poner los ojos en un jugador del Athletic Club, como ya pasó el anterior con Nico Williams. Sin embargo, en esta ocasión es diferente. La operación se antoja bastante complicada, dado que el Athletic no tiene ninguna intención de deshacerse del central. Su precio de salida lo corrobora. Los rojiblancos se remiten a los 80 millones de euros de su cláusula de rescisión ante cualquier negociación.

Es decir, el Barcelona tendría que abonar dicha cantidad para sentarse a negociar con el Athletic, algo que es prácticamente imposible teniendo en cuenta los fichajes que ya ha realizado el cuadro azulgrana este verano y el desembolso que han supuesto. Laporte, con contrato en vigor hasta 2028, seguirá bajo las órdenes de Terzic si nada cambia de manera radical.