El partido de la jornada 2 se tendrá que desplazar a Butarque

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Ya es oficial: el Rayo Vallecano no podrá arrancar LaLiga en Vallecas. Pese a que el club madrileño había solicitado la cautelar a la Comunidad de Madrid de cara al partido del próximo jueves ante el Deportivo Alavés, la comunidad, propietaria del recinto, ha desestimado esa solicitud, por lo que el cuadro de la franja tendrá que disputar su primer encuentro como local lejos de su barrio.

Según ha informado la Consejería de Deportes de la Comunidad a la Agencia EFE, se ha desestimado la solicitud de la medida cautelar solicitada por el Rayo, que tendrá que desplazarse hasta Butarque para la disputa de esta segunda jornada liguera después de que la propia Comunidad haya hecho de intermediaria con el CD Leganés.

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Asimismo, las fuentes informaron de que los técnicos de la Comunidad continúan trabajando en el informe sobre las mejoras que son necesarias en el estadio del club franjirrojo.

Butarque, el sustituto de Vallecas para el Rayo

Después de que el club barajara las opciones de El Plantío en Burgos o Butarque en Leganés, la opción elegida fue la del estadio del conjunto pepinero. Una decisión que no ha gustado a la afición y desde la Federación de Peñas del Rayo Vallecano y la Plataforma ADVR ya adelantaron que "no acudirán" a Butarque o a cualquier otro estadio que no sea el de Vallecas, cuando ejerzan de locales.

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Las peñas criticaron a la directiva que preside Raúl Martín Presa por lo que consideran falta de información sobre cuántos partidos tendrán que jugarse fuera de Vallecas.

"Tomamos esta importante decisión porque consideramos que atravesamos un momento crítico en el que debemos hilar muy fino para salvar al Rayo Vallecano de esta crisis institucional, así como defender nuestros derechos como abonados", concluye el comunicado.