Martín Presa mantiene la esperanza de jugar el Rayo-Alavés en Vallecas

Celia Pérez 16 AGO 2026 - 15:47h.

El club quiere medirse al cuadro babazorro ante su afición en casa

Amenazas de muerte a Martín Presa por todo el lío con el estadio de Vallecas: pancartas y corona funeraria a su madre

Compartir







El Rayo Vallecano no está viviendo un inicio de temporada precisamente fácil. El conjunto de Beñat San José cayó anoche en su visita al Sánchez-Pizjuán en un partido duro que obliga ya a mirar al próximo duelo frente al Deportivo Alavés con la incertidumbre de no saber dónde se jugará. Tras perder la concesión de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid, la incertidumbre es total sobre el futuro del estadio, dónde jugará el equipo y qué solución encontrar ante un problema que ha también ha generado disputas entre la afición y la directiva.

Pues bien, a falta de cuatro días no está claro aunque Martín Presa, presidente del cuadro franjirrojo, mantiene la esperanza de hacerlo en casa. Así lo ha asegurado Roberto Gómez en ElDesmarque, donde ha señalado el deseo del club. "Por cierto, el Rayo quiere que su partido del próximo miércoles se dispute en el estadio de Vallecas. Martín Presa me ha confirmado que él quiere que el partido se juegue y el lunes habrá una revisión", apuntó.

El Rayo mantiene la esperanza de poder disputar su partido en Vallecas pese a que tiene preparada la opción de Butarque si no es posible. El cuadro pepinero siempre se mostró predispuesto a colaborar con un club vecino y, también mediante la intervención de la Comunidad de Madrid, se ha logrado llegar a un acuerdo.

PUEDE INTERESARTE Por qué se retrasó el inicio del Sevilla - Rayo casi diez minutos

Enfado en la afición

La Federación de Peñas Rayo Vallecano y la Plataforma ADRV emitieron este pasado jueves un comunicado en el que anunciaban su decisión de "no acudir" a Butarque, en Leganés, para el primer partido de Liga frente al Alavés, "ni tampoco" a El Plantío, en Burgos, o a cualquier otro estadio que no sea el de Vallecas cuando ejerzan de locales.

Las peñas critican a la directiva que preside Raúl Martín Presa que existe falta de información sobre cuántos partidos tendrán que jugarse fuera del Estadio de Vallecas y reclaman transparencia con ellos en todas las comunicaciones.

PUEDE INTERESARTE El uno por uno y notas del Rayo Vallecano ante el Sevilla: varios suspensos y dos destacados sin suerte

"Creemos básico que el club haga un ejercicio de transparencia", subrayan en su comunicado los aficionados, que piden "devolver la parte proporcional" del abono de esos partidos que puedan no jugarse en Vallecas.