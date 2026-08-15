Joaquín Anduro 15 AGO 2026 - 23:51h.

El Rayo sufrió la remontada del Sevilla

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El Rayo Vallecano cayó derrotado por 2-1 ante el Sevilla FC en el primer encuentro de la nueva edición de LALIGA EA Sports a pesar de haberse adelantado por medio de Álvaro García. El utrerano puso el 0-1 y los locales terminarían remontando en el tiempo de descuento después de dos penaltis cometidos por el propio goleador y Lejeune, que estaban siendo los mejores.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto franjirrojo en la jornada 1 de LALIGA EA Sports.

Augusto Batalla [5]: Se libró del penalti señalado inicialmente por De Burgos Bengoetxea al cambiar su decisión tras consultar el VAR. Estuvo bien en los intentos locales hasta que le marcaron por dos veces desde los 11 metros.

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Andrei Ratiu [6]: Amplia presencia del rumano, que sigue un año más en el Rayo, con sus carreras por la banda derecha provocando siempre inquietud en el rival.

Florian Lejeune [7]: No hace prisioneros el central galo, que se las tuvo tiesas con los atacantes del Sevilla para impedir que dispusieran con claridad del balón en zonas peligrosas hasta su lunar del penalti sobre Ure en el descuento. Además, generó peligro por alto y con sus disparos lejanos.

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Pathé Ciss [6]: Tuvo que bajar el senegalés de nuevo al puesto de central y colaboró en la solidez rayista, impecable por arriba.

Iván Balliu [6]: Al internacional albanés le tocó jugar de lateral zurdo por las bajas y no se complicó, cuajando una sólida actuación sin que se notara este cambio.

Unai López [6]: Cuando mejor estuvo el Rayo Vallecano sobre el campo fue cuando el centrocampista tomó el mando de la pelota moviendo a sus compañeros y lanzando a los rápidos hombres de ataque.

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Óscar Valentín [5]: Sostuvo al Rayo cuando más apretaba el Sevilla con su trabajo siempre intenso en la medular hasta que comenzó a fallar el físico.

Jorge de Frutos [4]: Se echó en falta más del internacional segoviano, que no arrancó esta campaña tan bien como la pasada con su partidazo en Montilivi. Sufrió la patada de la expulsión de Kike Salas.

Isi Palazón [4]: El de Cieza marcó un gol de cabeza anulado por una falta previa que cometió él mismo sobre Juan Iglesias. Con poca presencia en el área rival.

Álvaro García [7]: Del gol aprovechando un error de Sangante al penalti cometido sobre Miguel Sierra cuando el canterano sevillista se le adelantó en la pelea. De los que más inquietó arriba.

Randy Nteka [5]: Pelea y pelea con aperturas a sus compañeros en los balones que conseguía ganar con su cuerpo a pesar de que esto le impidiera llegar al área.

Sustituciones

Sergio Camello [5]: Le tocó mucho trabajo defensivo ayudando por el costado izquierdo al bigoleador en la final olímpica de París 2024.

Alemao [5]: El ariete apenas dispuso de buenos balones con los que crear peligro y le tocó batallar con los defensas sevillistas.

Fran Pérez [4]: No ayudó todo lo que se esperaba en ataque el atacante cuando el Rayo necesitaba más presencia arriba.

Pelayo Fernández [5]: Ayudó en defensa en los minutos de más peligro de parte del Sevilla.

Pedro Díaz [4]: Sufrió una pérdida clave en la jugada del penalti de Lejeune sobre Ure que le terminó costando un punto a su equipo.