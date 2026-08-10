El Rayo Vallecano ya sabe dónde jugará el partido de la primera jornada en casa frente al Alavés
Puertas cerradas a la Comunidad de Madrid: el Rayo eleva la tensión tras la retirada de la concesión y acaba denunciado
El encuentro se juega el próximo jueves 20 a las 21.00 horas
El Rayo Vallecano ya tiene estadio en el que poder disputar la segunda jornada de LALIGA EA SPORTS ante el Deportivo Alavés. Tras perder la concesión de Vallecas por parte de la Comunidad de Madrid, la incertidumbre es total sobre el futuro del estadio, dónde jugará el equipo y qué solución encontrar ante un problema que ha también ha generado disputas entre la afición y la directiva.
Tras las últimas negociaciones, se ha concretado que el partido de la primera jornada entre el Rayo Vallecano y el Alavés se dispute en Butarque, estadio del Leganés. El cuadro pepinero siempre se mostró predispuesto a colaborar con un club vecino y, también mediante la intervención de la Comunidad de Madrid, se ha logrado llegar a este acuerdo.
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Por tanto, el duelo del próximo jueves 20 de agosto a las 21.00 horas se jugará en Butarque, lo que llevará a miles de ciudados y aficionados vallecanos a desplazarse hasta Leganés.