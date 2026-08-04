Redacción ElDesmarque Madrid, 04 AGO 2026 - 10:49h.

El conjunto madrileño viene de la mejor temporada de su historia

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El Rayo Vallecano se prepara para una nueva y exigente temporada en LALIGA EA Sports. Tras la 'era Íñigo Pérez', el banquillo de Vallecas tiene un nuevo dueño: Beñat San José. El técnico donostiarra aterriza en la Avenida de la Albufera con el difícil reto de mantener el espíritu combativo de 'La Franja' que Andoni Iraola e Íñigo han implantado en el conjunto madrileño. A menos de dos semanas para que ruede el balón de manera oficial en la primera jornada frente al Sevilla el sábado 15 de agosto a las 21:30h (horario peninsular), el once de gala franjirrojo está prácticamente perfilado, pero todavía hay varias operaciones de salida que deben cerrarse.

En la portería, el elegido es Augusto Batalla. El guardameta se ha ganado la confianza del club y de la afición y se ha convertido en una insignia para el 'rayismo'. Por delante de él, una línea de cuatro defensas continuista. Los carriles estarán ocupados por Andrei Ratiu e Ivan Balliu, tras la marcha de Pep Chavarría al Chelsea. En el eje de la zaga, Florian Lejeune, una de las estrellas del conjunto madrileño, que estará acompañado por Pathé Ciss o Pelayo, si no llega un central tras la más que probable salida de Nobel Mendy al Hull City.

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La sala de máquinas será un doble pivote compuesto por el capitán rayista Óscar Valentín, que seguirá siendo el encargado de abarcar campo y realizar las coberturas defensivas. A su lado, Unai López, que pese a los rumores de una posible salida dirección Bilbao, todo apunta a que se quedará. Como ya ocurrió en la etapa de Íñigo Pérez, estos dos puestos y el de mediapunta pueden variar dependiendo del rival que haya enfrente por lo que Ciss y Pedro Díaz serían dos opciones a tener en cuenta.

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En la línea de tres cuartos está la dinamita del equipo. En la banda derecha, Alejandro De Frutos, que viene de la mejor temporada de su carrera y de debutar con la Selección Española. En la izquierda, Álvaro García, un fijo para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo del Rayo, y entre ambos, actuando de mediapunta, Isi Palazón. El de Cieza arrastra una sanción disciplinaria de la campaña pasada por lo que no estará disponible en las dos primeras jornadas. Finalmente, en la punta de lanza reside la única duda real del once y es que Beñat San José tendrá que decidir entre Sergio Camello y Alemão.

El posible once del Rayo Vallecano para la temporada 26/27

XI del Villarreal: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss, Balliu; Óscar Valentín, Unai López, De Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; Sergio Camello / Alemão.