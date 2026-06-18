Alberto Cercós García 18 JUN 2026 - 11:18h.

El Rayo Vallecano ficha a Beñat San José, un entrenador con mucha experiencia internacional y poca en España

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El Rayo Vallecano ha apostado por un perfil poco convencional para relevar a Iñigo Pérez. Beñat San José aterriza en Vallecas tras una carrera construida a miles de kilómetros de casa, con experiencias en Asia, Sudamérica, Oriente Medio, Bélgica, México y, finalmente, el fútbol español. El técnico guipuzcoano, anunciado este jueves como nuevo entrenador franjirrojo, afrontará su primera aventura en los banquillos de Primera División después de consolidar una trayectoria marcada por la capacidad de adaptarse a contextos muy diferentes y por un sello futbolístico reconocible.

Su camino comenzó en la cantera de la Real Sociedad, pero el gran salto llegó en 2012, cuando aceptó la propuesta del Al-Ittihad saudí para dirigir al filial. Apenas unos meses después fue promocionado al primer equipo, convirtiéndose en uno de los entrenadores más jóvenes de la liga saudí. Allí sorprendió por su valentía al dar protagonismo a jugadores jóvenes y conquistó la Copa del Rey de Campeones en 2013. Después pasaría por Al-Ettifaq antes de iniciar una exitosa etapa en Sudamérica. En Antofagasta, equipo chileno, logró la permanencia y una histórica clasificación para la liguilla continental; con Bolívar levantó dos campeonatos nacionales consecutivos, y en Universidad Católica conquistó la liga chilena de 2018 tras liderar el torneo de principio a fin. Sus siguientes desafíos le llevaron a Al-Nasr de Emiratos Árabes, al KAS Eupen belga —donde firmó la mejor temporada de la historia del club hasta entonces—, Mazatlán en México, un segundo ciclo en Bolívar y Atlas, ampliando un currículum tan diverso como singular.

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La identidad que Beñat San José potenció en Eibar

Más allá de los resultados, San José ha construido una identidad futbolística basada en un juego proactivo. Habitualmente ha alternado el 4-3-3 y el 4-2-3-1, priorizando la salida limpia desde atrás, la presión alta tras pérdida y un ritmo intenso con balón. Sus equipos suelen buscar amplitud por fuera, movilidad entre líneas y agresividad para recuperar rápido la posesión. No obstante, una de sus principales virtudes ha sido adaptar esos principios al contexto competitivo de cada plantilla, alejándose de los dogmatismos y priorizando el equilibrio cuando las circunstancias lo exigían.

Ese pragmatismo quedó especialmente reflejado en su etapa en el Eibar. Llegó en febrero de 2025 para relanzar al conjunto armero y acabó transformándolo en uno de los equipos más sólidos de Segunda División. Sin renunciar a la presión adelantada, fortaleció el bloque defensivo, mejoró las transiciones y convirtió al Eibar en un aspirante real al ascenso gracias a una segunda vuelta sobresaliente. Ese rendimiento, unido a una propuesta moderna y flexible, terminó convenciendo al Rayo, que ve en Beñat San José un entrenador capaz de mantener la identidad competitiva del club mientras da un nuevo impulso a su crecimiento en la élite.