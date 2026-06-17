Ángel Cotán 17 JUN 2026 - 19:35h.

Militó en el Rayo Vallecano como jugador

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Duro golpe para el fútbol francés. Este miércoles, según informa el sindicato de los futbolistas profesionales que juegan en Francia (UNFP), ha perdido la vida Éric Roy. El entrenador del Brest francés, y exjugador del Rayo Vallecano entre otros clubes, dice adiós a los 58 años de edad. La propia familia del técnico galo reveló que llevaba tres años y medio luchando contra un cáncer de páncreas.

Muere Éric Roy, entrenador del Brest

La propia UNFP ha emitido el siguiente comunicado: "Es con una tristeza infinita que la UNFP acaba de enterarse de la desaparición de Éric Roy, entrenador del Stade Brestois. Mediocampista de una trayectoria respetada, de Niza al Olympique de Marsella, pasando por Lyon, Troyes e Inglaterra, se había convertido en un técnico apasionado que escribió con Brest una de las páginas más hermosas de la historia del club, hasta la Liga de Campeones. Un éxito que toda la profesión había aplaudido al designarlo mejor entrenador de la Ligue 1 durante los Trofeos UNFP 2024.

Más allá del palmarés, es un hombre de fútbol, respetado por su compromiso y su integridad, quien se va demasiado pronto. La UNFP transmite sus más sinceras y profundas condolencias a su familia, a sus allegados y a todo el Stade Brestois. Descansa en paz, Éric".