Pablo Sánchez 17 JUN 2026 - 10:59h.

Los candidatos a nuevo entrenador del Rayo Vallecano: surgen nuevos nombres

Llega procedente de LALIGA HYPERMOTION

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El Rayo Vallecano trata de rearmarse después de una histórica temporada donde rozó con la yema de los dedos el título de la Conference League. Tras terminar el curso, Iñigo Pérez anunció su salida y su fichaje por el Villarreal y desde entonces el conjunto madrileño peina el mercado en busca de la pieza idónea. Jagoba Arrasate parecía ser el elegido, aunque finalmente el nuevo inquilino del banquillo llegará desde LALIGA HYPERMOTION. Se trata de Beñat San José.

Según informa el periodista Matteo Moretto, el hasta ahora técnico del Eibar se convertirá en el nuevo entrenador del Rayo Vallecano. La decisión ya está tomada y solo falta que las partes hagan oficial el acuerdo próximamente. El fichaje de Beñat San José va encaminado a seguir la fórmula de éxito que había conseguido el club tanto con Andoni Iraola como con el propio Iñigo Pérez, sus dos predecesores.