Las dos opciones sorpresa para el banquillo del Rayo si no sale Jagoba Arrasate

Celia Pérez 12 JUN 2026 - 08:50h.

El vasco tiene un acuerdo verbal, pero no está cerrado al 100%

Unai López deja a un lado a los pretendientes y renueva con el Rayo

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El mercado de fichajes promete un verano bastante movido. Especialmente en Vallecas buscan un nuevo entrenador que se haga cargo del primer equipo después de que Íñigo Pérez anunciara su salida del club días más tarde de perder la final de la Conference League en Leipzig y para ello han puesto el punto de mira en Jagoba Arraste. El entrenador vasco lleva sin equipo desde que fuera destituido de Mallorca y ahora apunta a desembarcar en el conjunto madrileño, aunque no está todo cerrado y el club mantiene un par de opciones sorpresa en la recámara por si no sale adelante.

Según cuenta Matteo Moretto, el Rayo tendría un acuerdo verbal con Arrasate, pero la negociación aún no está cerrada al 100%. Por ello, el club franjirrojo sigue manteniendo dos opciones como son Beñat San José y Pablo Hernández.

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En caso de llegar finalmente Arrasate, el Rayo estaría contando con un técnico que tiene una dilatada experiencia como primer entrenador. Desde que debutase en la Real Sociedad durante la temporada 2013/14, ha dirigido la friolera de 473 partidos profesionales entre Primera y Segunda división. Y es que, tras ser cesado a los diez partidos en el curso 14/15, el siguiente año se enroló en el CD Numancia, al que dirigió durante tres temporadas con buenos resultados. Fue en el curso 18/19 cuando firmaría por CA Osasuna, también en Segunda, con el que acabaría ascendiendo de categoría y asentando al club en la élite de LALIGA EA SPORTS.

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Después de seis años y 257 partidos al frente del conjunto rojillo, el técnico y el club decidieron separar sus caminos. Fue entonces cuando, en verano del 2025, el gipuzkoano firmó por el RCD Mallorca, donde logró el primer año la permanencia, pero saliendo destituido en el siguiente debido a los malos resultados del equipo.