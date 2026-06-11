El nuevo entrenador del Rayo Vallecano, cerrado

Fran Fuentes 11 JUN 2026 - 17:28h.

Se despeja la incógnita sobre quién sustituirá a Iñigo Pérez al frente del equipo rayista

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El Rayo Vallecano ya ha cerrado la contratación de su nuevo entrenador, que asumirá el cargo después de que Iñigo Pérez se haya marchado al Villarreal CF. En este sentido, el conjunto franjirrojo ya ha cerrado su contratación. Según informa el diario As, y cuyo nombre adelantó Matteo Moretto, se trata de Jagoba Arrasate, que asumirá el cargo después de permanecer en el paro los últimos meses. Y es que, lejos de buscar una nueva aventura en el extranjero, el técnico berriatuarra esperó tras ser despedido del RCD Mallorca a que acabase el curso para afrontar desde cero una nueva oportunidad en la máxima categoría del fútbol español.