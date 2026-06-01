Jorge Morán 01 JUN 2026 - 17:09h.

Su salida al Villarreal ya es oficial

Iñigo Pérez, nuevo entrenador del Villarreal CF con el contrato que no ofrecían a Marcelino García Toral

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Iñigo Pérez ya es historia en el Rayo Vallecano. Después de anunciar su salida tras perder en la final de la Conference League, el técnico ha firmado por el Villarreal. Lo que era un secreto a voces se ha hecho oficial y ahora es el club vallecano quién trabaja en la mejor opción para sustituirle de cara a la próxima temporada.

Aunque en las últimas semanas han aparecido varios nombres, ya hay dos que hay que descartar. Una de ellas era la de Míchel, el sueño de lo aficionados, pero una misión imposible con Presa en la presidencia, por lo que su futuro estará ligado al Ajax. La otra era una apuesta de la dirección, con Davide Ancelotti, pero el hijo del seleccionador brasileño se marchará al Lille.

Los dos nombres para el banquillo del Rayo Vallecano

Ante esta situación hay dos nombres que suenan con fuerza para el equipo madrileño. El primero de ellos es el de Jagoba Arrasate, quién siempre ha hablado maravillas de Vallecas. El técnico salió del Mallorca con tan sólo 13 partidos esta temporada y ahora parece que puede volver a tener un banquillo en LALIGA EA SPORTS.

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Después de pasar por Real Sociedad, Numancia, Osasuna y Mallorca, Arrasate llegaría a un Rayo Vallecano con muchos problemas en lo institucional, pero con el equipo en su mejor momento deportivo. Un acuerdo que parece estar más cerca que nunca y aunque no es 100% oficial, su firma podría llegar esta misma semana.

Pero en caso de que la operación por Arrasate no se terminara de cerrar, el Rayo Vallecano tiene a otro técnico en la recámara. Aunque algo más desconocido en España, el club estaría interesado en Carles Martínez, entrenador del Toulousse. Formado en la cantera del Barcelona, en Francia lleva temporadas haciéndolo bien e incluso llevó a su equipo bastante lejos en la Europa League. Un técnico joven y que podría seguir la línea de Iñigo Pérez.