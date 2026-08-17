El Mallorca también sondea el fichaje de Adrià Pedrosa

Álvaro Borrego 17 AGO 2026 - 18:15h.

El futbolista sigue esperando alguna opción de Primera, pero la negociación con el Rayo se ha frenado y estaría contemplando otras opciones

Ofert(ón) por Lucién Agoumé

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La situación de Adrià Pedrosa tiene un nuevo capítulo por contemplar. Cuando todo parecía que su salida al Rayo Vallecano era inminente, con las partes muy cercanas a concretar el acuerdo, la operación parece haberse frenado, con el interés de los vallecanos de lograr el regreso de Álex Moreno, por lo que el lateral izquierdo está en disposición de valorar otras propuestas a expensas de la resolución de este interés, por momentos, paralizado. Un escenario que ha reactivado el deseo de otros clubes como el RCD Mallorca, quien parece que va muy en serio por el futbolista del Sevilla FC.

Según informaban los compañeros de Última Hora, Adrià Pedrosa sería el favorito del Mallorca para cubrir la salida de Johan Mojica al Getafe. El conjunto bermellón le quiere para competir un puesto con Toni Lato y así se lo ha hecho saber tanto al futbolista como al equipo sevillista.

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El proyecto bermellón, firme candidato al ascenso a Primera División, no le desagradaría al lateral, aunque Pedrosa sigue esperando alguna opción interesante para continuar en la máxima categoría nacional. El Sevilla FC lo tenía casi todo acordado con el Rayo Vallecano, pero la negociación ha perdido fuerza en las últimas horas, aunque todavía no se puede dar por descartada.

Hasta ahora, casi la totalidad de salidas que ha dado José Ignacio Navarro han sido a través de finalizaciones de contrato, traspasos a coste cero y ventas, pero con Pedrosa en principio se pretende explorar otra vía. Teniendo en cuenta que el catalán acaba contrato en 2028, el Sevilla pretende acordar una cesión con opción de compra, en términos similares a la que le llevó al Elche CF la temporada pasada, con la que el club se ahorraría la totalidad de la ficha, abriendo un poco más de hueco en el Límite de Coste de Plantilla Deportiva. Los ilicitanos, eso sí, no ejercieron la posibilidad de quedarse en propiedad con el jugador abonando los dos millones de euros que se fijaron en el contrato, a pesar de que jugó 30 partidos, marcó un gol y dio dos asistencias.

“Hay clubes que se están interesando por él y veremos como avanzan esas negociaciones”, confirmaba este jueves José Ignacio Navarro. El Rayo Vallecano parecía ser el principal postor, pero no es el único.