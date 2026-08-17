Ofert(ón) por Lucién Agoumé

Pepe Jiménez Sevilla, 17 AGO 2026 - 17:00h.

El jugador, de momento, no vería con buenos ojos la salida

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Lucién Agoumé puede ser el siguiente en salir. Con el Sevilla en plena reconstrucción, el mediocampista francés se había quedado prácticamente como único hombre indiscutible en el centro del campo, pero su permanencia en el Sánchez-Pizjuán, después de la última oferta presentada por su propio agente, está en duda.

Porque según cuenta Radio Sevilla, el agente de Lucién Agoumé ha llegado a Sevilla con una oferta superior a los 20 millones de euros -cercana a los 30- del fútbol árabe para que el ex del Inter abandone Nervión este mismo mercado veraniego.

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El problema en la historia es que Lucién Agoumé no estaría demasiado convencido con esta situación y e que, además de sentirse indiscutible en el Sevilla, cree que aún es pronto para dar el salto desde España al fútbol árabe.

En el Sevilla, evidente, no verían con malos ojos su salida. A pesar de su reconocido talento, Agoumé ha sido incapaz de mantener la regularidad en su juego y la buena versión que se pudo ver en la segunda mitad ante el Rayo, se ha mezclado con muchos tramos de rendimiento muy bajo, mezclando falta de velocidad, ideas o determinación, entre otras muchas circunstancias.

Lucién Agoumé 'obliga' a buscar otro mediocampista más

Evidentemente, si Lucién Agoumé acabase marchándose, José Ignacio Navarro estaría obligado a acudir al mercado por otro centrocampista más, siendo hasta tres jugadores los que deben cerrarse en los próximos días para dicha demarcación.

El club trabaja desde hace semanas en contratar al sustituto de Djbril Sow y al de Nemanja Gudelj, a lo que ahora se sumaría otro jugador más que ocupe un puesto, además, que ahora mismo es esencial para García Plaza, ya que Agoumé es fundamental para el técnico blanquirrojo.

La oferta, como bien se ha comentado en el citado programa, aún tiene que cuajar pero por el momento ya está sobre la mesa.