Pepe Jiménez Sevilla, 16 AGO 2026 - 12:31h.

El extremo volvió a jugar este sábado ante el Rayo Vallecano

El uno por uno del Sevilla ante el Rayo Vallecano en la jornada 1 de LALIGA

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Lo que pudo ser y, al menos de momento, no llego a ser. El Sevilla dejó sin convocar a Chidera Ejuke tanto para la cita ante el Córdoba como para su concentración en Holanda, como os contamos, por tener cerca su salida y tal era la situación que hasta el propio Luis García Plaza confesó este pasado sábado que el club ya "tenía" a su sustituto listo.

Como hemos ido contando durante las últimas semanas, desde que arrancó la pretemporada la idea tanto del Sevilla como de Chidera Ejuke era (y es) separar sus caminos en su último año de contrato y, con dicha intención, el jugador fue quedándose sin jugar en diferentes amistosos.

La situación parecía prácticamente cerrada y es que el propio García Plaza admitía este sábado en sala de prensa que todo esto "estaba hablado con el chico" y que "estaba realmente cerca de salir". "Estaba para salir, muchas veces se dice 'vaya palo para el jugador', pero es qu teníamos hasta el sustituto, estaba hablado con él, estaba muy cerca de salir. Teníamos hasta el sustituto, pero esa situación no salió".

Ante dicha situación, García Plaza dejó claro que, mientras no cambie el panorama "el jugador es mío" y es por ello que, ante el Rayo Vallecano, el nigeriano disputó algunos minutos en el Sánchez-Pizjuán.

¿Puede salir aún Ejuke del Sevilla?

La pregunta es obvia entonces: ¿Puede aún salir Ejuke? Como contábamos hace días, la intención de las partes se mantiene y es que tanto el jugador, que quiere tener más minutos, como el Sevilla, que cree que puede recaudar algo por él, entienden que es el momento de separar caminos, pero ahora todo tardará un poco más.

El adiós de Ejuke, a pesar de sus minutos ante el Rayo, no está ni mucho menos descartado y ahora habrá que saber si ese "sustituto" que tenía el club para Holanda, sigue aún disponible si finalmente el nigeriano se marcha.