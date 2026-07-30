Pepe Jiménez Sevilla, 30 JUL 2026 - 14:41h.

El extremo apura sus últimas jornadas como sevillista

El motivo de mercado por el que Ejuke se cae de la convocatoria para Córdoba

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Chidera Ejuke, si no pasa nada raro, está viviendo sus últimos días en el Sevilla. El atacante, que llegó libre al Sevilla, no viajará con sus compañeros a la concentración en Países Bajos, quedándose en la capital hispalense para solucionar su futuro.

Convertido en uno de los pocos jugadores que puede dejar algo de plusvalía en el conjunto hispalense, el extremo ya retrasó su incorporación a la pretemporada para negociar su adiós y ahora vuelve a quedarse sin convocar para terminar de cerrar su adiós.

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En el club hispalense, como ocurrió con Akor Adams, esperan que cuando la entidad vuelva a Sevilla todo esté prácticamente listo y el extremo libere su dorsal.

Por su parte, Oso sigue con el grupo, mientras que se han sumado, además de Julio Díaz, otros hombres como Alfon, que sigue recuperándose de su lesión o el joven Edu Altozano.

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Así ha anunciado el Sevilla la convocatoria:

"El entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, ha hecho pública la lista de convocados para la concentración que el primer equipo realizará en Garderen (Países Bajos) entre este jueves 30 de julio y el próximo 7 de agosto.

El técnico sevillista ha citado a 28 jugadores. Una de las principales novedades es la inclusión de Julio Díaz tras cerrarse su incorporación procedente del Atlético de Madrid el pasado martes.También cabe destacar los regresos de Juanlu y Castrín, que ya han participado en los últimos entrenamientos con el grupo y también viaja Alfon, que continuará con su proceso de recuperación en los Países Bajos, mientras que Marcao seguirá con su plan específico en la ciudad deportiva. Además, al nutrido grupo de canteranos que forman parte de la expedición se suma el centrocampista Edu Altozano.

Por su parte, el próximo domingo se incorporarán a la concentración en Garderen los suizos Djibril Sow y Rubén Vargas, tras haber estado compitiendo hasta el pasado 12 de julio con la Selección de Suiza en el Mundial de 2026 en el que alcanzaron los cuartos de final

La lista completa de 28 jugadores la forman: Odysseas, Carmona, Kike Salas, Agoumé, Isaac, Peque, Sangante, Juan Iglesias, Juanlu, Suazo, Guridi, Alfon, Julio Díaz, Manuel Ángel, Nico Guillén, Manu Bueno, Jesús Cruz, Miguel Sierra, Alberto Flores, Andres Castrín, Rafa Romero, Iker Muñoz, Mario Díaz, Oso, Ibra Sow, Jesuly, Edu Altozano y Jorge Moreno.

Durante la concentración, el Sevilla FC disputará dos amistosos en territorio neerlandés, este viernes 31 de julio ante el NEC Nimega a las 19 horas y el próximo domingo 2 de agosto a las 14:30 horas ante el FC Utrecht. El viernes 7 de agosto el conjunto sevillista se desplazará a Alemania para enfrentarse al Bayer Leverkusen el sábado 8 a las 15:30 horas en su última cita antes del comienzo de LALIGA una semana más tarde midiéndose al Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán".