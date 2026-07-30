Juanlu Sánchez vuelve a la espera de movimientos

Pepe Jiménez Sevilla, 30 JUL 2026 - 10:05h.

El lateral viajará con sus compañeros a Holanda

Juanlu Sánchez 'se cae' con su futuro en juego

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El Sevilla cerró su semana de entrenamientos en la capital hispalense antes de viajar a Holanda con la novedad de Juanlu Sánchez, lateral que cayó lesionado hace algunos días y que vuelve al grupo con mucho trabajo por delante... y a la espera de movimientos.

Porque si el pasado año Juanlu Sánchez fue uno de los grandes protagonistas del mercado veraniego del Sevilla, este curso, sea por su pequeña lesión, por su bajada de rendimiento o simplemente porque aún no se ha movido suficiente su mercado, el lateral no ha provocado demasiado ruido.

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Ofrecido en Italia a principios de julio, su nombre este año no ha tenido tanta repercusión y hasta hace días en el Sánchez-Pizjuán no tenían constancia alguna de ofertas por su traspaso, situación que se preveía casi inevitable ya el pasado mercado invernal.

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El chico no es ajeno a ello y aunque nunca ha forzado su salida del Sevilla, nadie esconde que se esperaba algo más de movimiento a su alrededor. Igualmente, Juanlu sabe que Juan Iglesias llegó para jugar en su puesto y que Carmona, con sus más y sus menos, ha disputado más minutos en pretemporada, por lo que si quiere tener sitio, deberá ser en el extremo... o demostrándole a García Plaza que aún debe ser titular en el carril.

La recta final de pretemporada se antoja importantísima para Juanlu Sánchez, que lo lógico es que viaje con sus compañeros a Holanda, no arriesgue este viernes pero sí aspire a tener algunos minutos antes de volver a Sevilla a finales de la próxima semana.

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Todo ha cambiado en apenas un año y de ser aspirante a entrar por la banda derecha del Nápoles, ahora Juanlu Sánchez parte como tercer lateral diestro del plantel, encontrando en el extremo, esa posición que abandonó hace años, su principal opción para asentarse en este Sevilla.