Pepe Jiménez Sevilla, 29 JUL 2026 - 18:59h.

El jugador deberá firmar en el consulado una vez al mes

Las Palmas habla con Rafa Mir, que apunta al extranjero

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Rafa Mir, muy cerca de abandonar el Sevilla. El atacante ha recibido el permiso de la Audencia de Valencia para residir en Grecia y, según apunta Las Provincias, está muy cerca de firmar su nuevo contrato con el Aris de Salónica.

Como contábamos hace semanas, Rafa Mir y el Sevilla trabajaban en la búsqueda de una salida en el extranjero tras sus problemas judiciales y este lunes, tal y como ha avanzado el citado medio, el delantero ha recibidio la autorización de la Audiencia de Valencia para residir en Grecia esta temporada.

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Según este mismo medio, el atacante firmará por el Aris de Salónica, aunque tendrá que firmar una vez al mes en el consulado, para evitar cualquier tipo de riesgo de fuga.

El Sevilla cerca de cerrar una de las operaciones más complejas

Si todo acaba cerrándose, el Sevilla conseguirá dejar liquidado no solo el salario de uno de los futbolistas que más cobra de su plantel, sino que además pondrá fin a uno de los capítulos más complejos del mercado veraniego.

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A diferencia de Tanguy Nianzou, que debía salir ante su salario y su pobre rendimiento, Rafa Mir añadía al asunto un espinoso asunto judicial que le cerraba todas las puertas de España -a pesar de haber sido relacionado con Mallorca y Las Palmas en las últimas horas- y le convertía en un incómodo activo para el Sevilla.

Ejercitándose en solitario desde el inicio de la pretemporada y sin aparecer por cámara alguna, Rafa Mir cerraría una pobre y triste historia en el Sánchez-Pizjuán marchándose a Grecia, lugar donde apuestan por él tras este desagradable capítulo vivido alrededor del que fuese delantero del Elche o del Valencia, entre otros muchos clubes.