Pepe Jiménez Sevilla, 29 JUL 2026 - 17:57h.

En el Sevilla trabajan en diversos perfiles de manera simultánea

Boca Juniors, el rival del Sevilla FC por David Romero: Tigre ya lo tasa en 7 millones de euros

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David Romero se ha convertido en las últimas horas en uno de los grandes nombres de la actualidad del Sevilla. El atacante de Tigre, tras el intento fallido por Fede Viñas, ha ido ganando posiciones y tal es la situación que, desde Argentina, anuncian nuevos movimientos... e incluso un acuerdo avanzado.

Colocado entre Parma y Sevilla, dejando a Boca Juniors sin apenas opciones, David Romero ha ido despertando el interés del aficionado sevillista con noticias llegadas desde Argentina y es que mientras en el Sánchez-Pizjuán piden prudencia, en el país sudamericano van mucho más rápido.

Después de que el propio presidente de Tigre asegurase que existían propuestas de un club español, ahora el periodista Luciano García, de la mano de César Luis Merlo, asegura que David Romero cuenta con un acuerdo tanto con el Sevilla como con el Parma.

En este mismo sentido, ambos periodistas aseguran que los dos clubes han mejorado sus ofertas en las últimas horas y estarían muy cerca de llegar a lo que solicita Tigre, restando apenas ciertos bonus y plusvalías futuras por cerrar.

Este pasado lunes, Lucas Gatti contaba en ElDesmarque que Tigre solicitaba siete millones de euros por David Romero, una cifra que, de primeras, puede parecer en demasía para un Sevilla que, según nos cuentan, intenta otro tipo de fórmulas diferentes al traspaso directo cuando se habla de estas cantidades.

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Desde Nervión continúan siendo prudentes con la operación, no desvelan en demasía sus pasos e insisten en que son varias las operaciones que están abiertas en este momento, por lo que habrá que esperar a conocer algunos detalles más para saber si David Romero finalmente juega en el Sevilla o, por lo contrario, acaba marchándose a Italia con el Parma.