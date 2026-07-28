Pepe Jiménez Sevilla, 28 JUL 2026 - 12:44h.

Las cifras parecen ser lejanas a las posibilidades del Sevilla

El presidente de León confirma las conversaciones con el Sevilla por Fede Viñas

Compartir







La operación delantero se ha calentado notablemente en el Sevilla en las últimas horas. Tras cerrar la marcha de Akor Adams, y evidenciar los problemas de gol en pretemporada, José Ignacio Navarro ha priorizado la contratación de un 9 que permita a García Plaza ser optimista de cara al inicio de temporada y tras el intento por Fede Viñas, ahora aparece un nuevo rumor... con respuesta incluida.

Como contábamos este pasado lunes, diferentes fuentes relacionaron a clubes como Boca Juniors, Parma y Sevilla como principales interesados en contratar a David Romero, goleador de Tigre de 23 años.

PUEDE INTERESARTE El extraño caso de Bamba Dieng, el delantero relacionado con el Sevilla que rompe su fichaje

En la puja, el favorito parecía ser Boca, pero según el periodista César Luis Merlo, la principal complicación era que el jugador, ante la oportunidad de ir a Europa, prefería viajar hasta el Viejo Continente para seguir con su carrera.

Con todo ello, ha sido el propio Martín Suárez, presidente de Tigre, el que dijo en DSports Radio que "la operación de David Romero no está cerrada en absoluto. Tenemos varias propuestas. La de Boca es una, también hay de Italia, España y hay conversaciones con un equipo de Emiratos Árabes Unidos".

PUEDE INTERESARTE Julio Díaz llega a Sevilla para pasar reconocimiento médico

Sin mencionar ni a Sevilla ni a Parma, parece evidente que el presidente señala a ambos clubes a pesar de que en el Sánchez-Pizjuán aún no se han pronunciado sobre esta opción.

Boca Juniors 'se cae' por David Romero

Si faltase aún algún ingrediente para pensar que el Sevilla tiene opciones por David Romero, el último lo ha puesto Boca Juniors, que estaría avanzando por Lucas Passerini ante la dificultad de contratar al de Tigre.

PUEDE INTERESARTE Fede Viñas se escapa: Toluca cierra su traspaso y el Sevilla busca otro punta

El mercado de delanteros se mueve, aunque a un precio alto por el momento, y el Sevilla aprieta, dentro de sus límites, para intentar ofrecer argumentos a García Plaza antes del comienzo de la competición.