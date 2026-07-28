El extraño caso de Bamba Dieng, el delantero relacionado con el Sevilla que rompe su fichaje

Pepe Jiménez Sevilla, 28 JUL 2026 - 09:19h.

El atacante continúa buscando nuevo equipo para la próxima temporada

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Uno de los muchos nombres relacionados al Sevilla en las últimas semanas ha sido el de Bamba Dieng, atacante ex de la Ligue 1 que finalizó contrato hace menos de un mes con el Lorient y que continúa buscando nuevo equipo. Y decimos continúa porque en las últimas horas parecía tenerlo todo atado para marcharse a Turquía, aunque todo ha quedado en nada de manera sorprendente.

Fueron diversas fuentes las que confirmaban durante la pasada semana que Bamba Dieng firmaría un nuevo y lujoso contrato con el Amedspor y aunque todo estaba preparado para que este lunes viajase a Turquía, el punta no se subió al avión.

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Las primeras informaciones apuntaban a un fallo en los reconocimientos médicos del jugador, cerrando así no solo la puerta en Turquía, sino también en el resto de clubes que podían estar interesados en él, sospechando sobre alguna posible lesión.

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En las últimas horas, sin embargo, ha surgido una nueva y extensa versión en la que se niega cualquier problema físico, alegando a un cambio de condiciones en la operación... por parte de los intermediarios.

Según cuenta FootMercato, el delantero no llegó a viajar para pasar reconocimiento médico después de que los intermediarios de la operación aumentasen las comisiones acordadas por el traspaso.

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Reconocido como una de las opciones para el Sevilla -aunque ni mucho menos prioritaria-, tal es el asunto que ya a última hora del lunes se aseguraba que el punta había sido ofrecido a otros clubes turcos, asentándose como otra de las posibilidades por las que se había frustrado su fichaje casi cerrado.

Un extraño caso, una situación de lo más rara que, eso sí, parece alejar de manera definitiva a Bamba Dieng del Sevilla, circunstancia que, según fuentes consultadas por este medio, tampoco estuvieron cerca en ningún momento, a pesar de los rumores surgidos a su alrededor.