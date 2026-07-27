El Sevilla adquiere el 50% de los derechos de Julio Díaz

Pepe Jiménez Sevilla, 27 JUL 2026 - 22:00h.

El jugador debe llegar en las próximas horas a Sevilla

Avances con Julio Díaz; frenazo con Oso

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Algo muy extraño debe ocurrir para que Julio Díaz, aún jugador del Atlético de Madrid, no firme por el Sevilla en las próximas horas. El conjunto hispalense, tras apretar las negociaciones cuando todo parecía que acabaría con el chico en el Levante, ha concretado su llegada en las últimas horas y adquirirá el 50% de sus derechos.

A falta de más detalles y posibles futuras cláusulas -como ocurrió con Lucién Agoumé- el Sevilla, según apunta Orgullo de Nervión, adquirirá el 50% de los derechos del futbolista por una cantidad cercana al millón y medio de euros.

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El futbolista, al que se le espera en las próximas horas en Sevilla, está encantado con la oportunidad que se le concede y aunque sabe que no resultará sencillo competir con Gabriel Suazo -Oso, si se queda, apunta al extremo- cree que tendrá muchos minutos en la élite.

Luis García Plaza y la calidad de los jóvenes del Atleti

Cabe recordar que Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, fue uno de los que defendió a los jóvenes del Atlético de Madrid la pasada temporada, ya que Simeone recibió muchas críticas por apostar por ellos y el ex del Alavés decía que "son buenos jugadores" y que esperaba que "el año que viene no fiche nadie a los chavales que están ahora criticando".

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La historia podría haberse dado, ya que el Levante, en boca de su presidente, fue uno de los clubes que, públicamente, criticaron las decisiones de Simeone, asegurando que "no están jugando con sus mejores jugadores" y deslizando ciertos favores a clubes como el Sevilla.

Fin a un nuevo capítulo en el mercado de fichajes del Sevilla. Julio Díaz llega para competir en la izquierda, acaba por dejar sin sitio a Pedrosa y 'mete presión' a Oso, que continúa sin aclarar su destino.