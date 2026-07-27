Basilio García Sevilla, 27 JUL 2026 - 12:27h.

Segunda vez que se da esta situación en la pretemporada

Dudas, certezas y mensajes en una lista sin Oso para enfrentarse al Ceuta

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El Sevilla FC comienza una nueva semana de pretemporada, la antepenúltima, con problemas similares a los que ha venido arrastrando en los últimos días. Son pocos los efectivos del primer equipo que están disponibles, por lo que cualquier incorporación a los entrenamientos es bienvenida. Este lunes se han producido dos novedades, una de ellas llamativa.

Y es que Joaquín Martínez Gauna ‘Oso’ ha vuelto a ejercitarse con normalidad apenas horas después de quedarse fuera de la lista de convocados para el amistoso ante el AD Ceuta de este domingo. El club informó de que había sufrido una contusión leve en el cuádriceps y que no iba a jugar por precaución. 12 horas más tarde, el hispanoargentino era uno más en el entrenamiento del Sevilla.

Llama la atención de que esta circunstancia ocurre por segunda vez en lo que va de pretemporada. Oso no jugó ante el Juventud de Torremolinos por un esguince leve, pero se reincorporó a los entrenamientos poco después. Sí estuvo ante el KS Cracovia -fue expulsado- y ante el Córdoba CF. Dos de cuatro.

Todo esto se produce en un momento del mercado en el que su nombre está en el candelero. Oso no ha renovado su contrato con el Sevilla y la posibilidad de una venta sobrevuela el ambiente. El Olympiacos es ahora el que aparece en la ‘pole’ por hacerse con su fichaje, aunque también ha sonado para la Fiorentina o el Villarreal en los últimos meses.

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Regreso de Marcao y plan de trabajo

Además de Oso, este lunes también se ha reincorporado a los entrenamientos con el grupo Marcao, lesionado desde el principio de la pretemporada. Andrés Castrín ha sumado una nueva sesión de trabajo.

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El equipo descansará este martes, y el miércoles y el jueves se ejercitará en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en sesión matinal. El mismo jueves por la tarde viajará hacia Roterdam para posteriormente desplazarse a Garderen, la idílica localidad neerlandesa donde llevará a cabo su stage de pretemporada, para el que se incorporarán ya los mundialistas Rubén Vargas y Djibril Sow. En estos cuatro días se esperan muchos movimientos en la plantilla, con Oso como uno de los nombres señalados.