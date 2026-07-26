Basilio García Sevilla, 26 JUL 2026 - 22:51h.

Analizamos las actuaciones individuales de los hombres de Luis García Plaza

Compartir







El Sevilla FC ha sumado su segunda victoria de la pretemporada, la segunda en el Estadio Jesús Navas, al imponerse este domingo a un buen AD Ceuta, que busca tener la pelota y se la quitó durante muchos minutos al equipo de superior categoría. Luis García Plaza sigue apuntalando una defensa solvente con Sangante como pilar, y esta vez sí llegaron los goles con dos buenas jugadas por la izquierda.

En ElDesmarque ponemos nota a los jugadores sevillistas en el duelo ante los blanquiverdes.

Odysseas (5): No le puso en apuros el Ceuta salvo en la jugada del gol, en la que Anuar llegó demasiado solo tras un desajuste defensivo. Acostumbrado a ser bombardeado…

PUEDE INTERESARTE La conversación de Luis García Plaza con Miguel Sierra y Oso en el Sevilla

Carmona (5): El visueño no engaña. Un físico privilegiado y sus errores de lectura de partido habituales. En principio, cuando haya centrales debería ser suplente de Juan Iglesias.

Sangante (5): Salió en la foto del gol del empate ceutí, si bien estaba intentando apagar el incendio que habían generado los jugadores que juegan a la izquierda. Se le ven cosas de central solvente, y eso no es poco para este Sevilla que se va a construir desde atrás. Partido completo para él.

PUEDE INTERESARTE El Sevilla avanza por Fran González

Juan Iglesias (5): Si bien destacó en su desplazamiento de balón, se le notó que no es su posición la de central en la jugada del gol del Ceuta, en la que estuvo muy blando. Acto seguido fue sustituido.

Suazo (4): Aunque lleve el brazalete de capitán, el Sevilla necesita un lateral izquierdo que mejore sus, hasta ahora, pobres prestaciones. El chileno estuvo muy fallón en el centro y un error suyo al corte propició la jugada del gol del Ceuta.

Guridi (7): No esperen brillantez, pero conoce el oficio y parece un fichaje provechoso. Adelantó su posición en la segunda mitad al protagonizar el único disparo peligroso de la primera y dio la asistencia a Peque para su gol tras un buen movimiento de desmarque.

Agoumé (6): Le está echando más personalidad a la pretemporada que al final del pasado ejercicio. Robó la pelota que inició la jugada del gol de Peque. El equipo, cortito en muchos parámetros, necesita de su calidad.

Miguel Sierra (8): Fue el mejor del Sevilla y rubricó su partido con un muy buen gol en el 77’ tras un magnífico centro de Jesuly. Es su segundo gol de la pretemporada y está aporreando la puerta de García Plaza.

Peque (7): Jugó la segunda mitad como referente ofensivo y marcó a la tercera después de haberse quedado cerca de rematar otros dos centros. Primer gol en jugada del Sevilla en la pretemporada.

Manuel Ángel (6): Buenas sensaciones del juvenil desde el costado. Muy activo, inició la jugada del gol de Peque viendo con claridad el movimiento de Guridi.

Isaac Romero (4): En su línea habitual. García Plaza le sacó rendimiento jugando con otro delantero y él está echando de menos jugar así. Muchos fuera de juego y poca clarividencia de cara a gol para ser un ‘9’.

También jugaron:

Nico Guillén (7): Salió tras el descanso y todo el Sevilla empezó a buscarle para que manejara el juego, dejándole también los saques a balón parado. Desparpajo al servicio del equipo, inició la jugada de un segundo gol íntegramente canterano.

Kike Salas (5): Volvió a jugar tras las molestias que le dejaron fuera del partido de Córdoba. Bien por alto. Titularísimo.

Manu Bueno (5): Se le vio poquito y tuvo minutos para mostrarse algo más.

Jesuly (7): Muy activo desde su salida, puso un centro magnífico a Miguel Sierra en la jugada del segundo gol.

Ibra Sow (5): Opción para Luis García Plaza mientras no lleguen delanteros. Solo pudo ofrecer pelea arriba.

Jorge Moreno (s.c.): Poco tiempo. Refrescó las bandas.

Jesús Cruz (s.c.): No muchos minutos.

Sergio Martínez (s.c.): Lo mismo que los anteriores.

Lóciga (s.c.): Primer partido con el primer equipo sevillista. Apenas unos minutos.

Entrenador:

Luis García Plaza (6): El equipo da la sensación de ser más sólido y tras dos partidos sin ver puerta anotó dos goles. De todos modos, le hacen falta muchas cosas en ataque para que la buscada solvencia defensiva se vea recompensada con victorias. Es difícil valorar a un equipo que tiene que cambiar casi la mitad de sus efectivos.