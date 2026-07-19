El Sevilla acelera por Julio Díaz y eleva la incógnita en banda izquierda

Pepe Jiménez Sevilla, 19 JUL 2026 - 10:40h.

El futbolista parecía tener todo cerrado con el Levante

Incógnita Pedrosa

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Julio Díaz puede ser el siguiente fichaje del Sevilla. El lateral zurdo del Atlético de Madrid, que parecía tener todo preparado para marcharse al Levante, es el último hombre tocado por la dirección deportiva blanquirroja para reforzar la plantilla de Luis García Plaza, elevando así la incógnita alrededor de la banda izquierda.

Porque mientras el club asegura que intenta renovar a Oso, mientras Gabriel Suazo sigue en la entidad y Adriá Pedrosa incluso cuenta con dorsal del primer equipo en estas primeras citas de pretemporada, ahora aparece el nombre de Julio Díaz.

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El joven lateral zurdo fue uno de los hombres que debutó en la élite el pasado año, jugando incluso en el Sánchez-Pizjuán, y parecía tener todo prácticamente cerrado para marcharse al Levante, club que, según diversas fuentes, estaba preparado para pagar algo más de millón y medio por el 50% del jugador.

En estas, según avanzó Superdeporte, el Sevilla ha contactado en las últimas horas con sus agentes y ha acelerado la operación, paralizando cualquier negocio con el Levante y acercándose, y mucho, al Sánchez-Pizjuán de cara al nuevo curso.

Luis García Plaza y la calidad de los jóvenes del Atleti

Cabe recordar que Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, fue uno de los que defendió a los jóvenes del Atlético de Madrid la pasada temporada, ya que Simeone recibió muchas críticas por apostar por ellos y el ex del Alavés decía que "son buenos jugadores" y que esperaba que "el año que viene no fiche nadie a los chavales que están ahora criticando".

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La historia podría haberse dado, ya que el Levante, en boca de su presidente, fue uno de los clubes que, públicamente, criticaron las decisiones de Simeone, asegurando que "no están jugando con sus mejores jugadores" y deslizando ciertos favores a clubes como el Sevilla.