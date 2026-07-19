Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 19:02h.

Así salen Luis de la Fuente y Lionel Scaloni

El reivindicativo mensaje de Lamine Yamal antes de la final del Mundial: "Por ti y por la calle"

Compartir







La suerte está echada en el MetLife Stadium. España y Argentina están ya a minutos de arrancar la final del Mundial 2026 en un partido que apunta a ser uno de los más importantes de la historia y una de las últimas dudas era conocer las alineaciones de Luis de la Fuente y Lionel Scaloni para el encuentro. El técnico riojano ha apostado por el mismo equipo que consiguió la victoria ante Bélgica en cuartos de final y frente a Francia en semis, con baño a los bleus incluido. Por parte de la Albiceleste, varias sorpresas y cambios con respecto a Inglaterra.

En España, De la Fuente no ha querido cambiar lo que ya funciona y ha dado entrada al once base de los últimos encuentros con el cambio de Fabián por Pedri con el que sorprendió el técnico ante Bélgica en cuartos de final. El sevillano repetirá presencia en la medular junto a Rodri, que capitaneará a la Roja, y a Dani Olmo por delante.

En la portería, Unai Simón defenderá la meta española por delante de una línea de cuatro que arranca con Pedro Porro por la banda derecha, sigue con Pau Cubarsí y Aymeric Laporte como pareja de centrales y finaliza con Marc Cucurella por la izquierda. Lamine Yamal, Álex Baena y Mikel Oyarzabal completan la formación titular de España en el frente de ataque.

Por parte de Argentina, Scaloni ha sorprendido dando entrada hasta a tres cambios con respecto a los hombres que salieron de inicio contra Inglaterra en semifinales. Rodrigo de Paul recupera su puesto en el once titular y Nico González formará por primera vez de inicio dejando en el banquillo a Giuliano Simeone y Leandro Paredes en una medular que completan Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.

PUEDE INTERESARTE Joan Capdevila estará presente en la final del Mundial: el motivo del rechazo inicial de Estados Unidos

En defensa, la otra novedad es la de Gonzalo Montiel por Nahuel Molina formando línea defensiva de cuatro con el Cuti Romero y Lisandro Martínez como pareja de centrales y Nicolás Tagliafico como lateral zurdo. Completan el once el Dibu Martínez en portería, Leo Messi como posición libre y Julián Álvarez arriba imponiéndose en la pelea a Lautaro Martínez.

Alineaciones confirmadas del España-Argentina

XI de España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri Hernández, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.

XI de Argentina: Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul, Nico González; Leo Messi, Julián Álvarez.