La arenga de Mati Prats a España para la final del Mundial a lo Luis Aragonés

Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 15:50h.

El último ánimo de Mati Prats a la Selección Española para la final

Joan Capdevila estará presente en la final del Mundial: el motivo del rechazo inicial de Estados Unidos

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El gran día ha llegado. Este domingo 19 de julio, España jugará la segunda final de un Mundial en su historia buscando revalidar ante Argentina en el MetLife Stadium el título conseguido en Sudáfrica 2010 ante Países Bajos. La afición no deja de animar a unos futbolistas que, pase lo que pase, ya son referentes gracias a un torneo inolvidable pero aún queda dar un pasito más para ser eternos. De esto sabía mucho Luis Aragonés, el principal artífice de introducir la mentalidad ganadora en el fútbol español y por eso Mati Prats se ha inspirado en el Sabio de Hortaleza en su arenga en ElDesmarque de Cuatro a la Selección Española.