Joaquín Anduro 19 JUL 2026 - 08:32h.

Luis de la Fuente repetirá once y Scaloni debe despejar sus incógnitas

España, obligada a cancelar el entrenamiento previo a la final del Mundial pendientes de Lamine Yamal y Pedro Porro

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Quedan pocas horas para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina y una de las mayores preocupaciones entre los aficionados en esta previa es saber con qué alineaciones saldrán sus seleccionador en el MetLife Stadium. Pocas dudas tiene ya Luis de la Fuente tras encontrar la clave de la entrada de Fabián por Pedri pero Lionel Scaloni sí tiene hasta cuatro variantes de cara a su once titular.

En España, tras varias probaturas durante el torneo, De la Fuente ya ha dado con la tecla y la exhibición ante Francia en semifinales no ha hecho sino darle la razón. Arrancando desde atrás, con Unai Simón en la portería y la línea de cuatro formada por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella después de haber encajado un solo gol durante todo el torneo.

En el centro del campo, Rodri Hernández se ha erigido definitivamente en uno de los referentes históricos de la Selección Española y estará acompañado por Fabián con Dani Olmo por delante y Pedri de nuevo en el banquillo. Lamine Yamal jugará en la banda derecha ante los focos de medio mundo y Álex Baena lo hará por la izquierda con Mikel Oyarzabal en punta buscando un nuevo gol decisivo en una final.

Los cuatro puestos en duda de Lionel Scaloni

En Argentina, son varios los fijos aunque Lionel Scaloni se guarda varias posibles modificaciones en la manga en un once que arranca con el Dibu Martínez en portería hasta Leo Messi en ataque. En defensa, con el Cuti Romero y Lisandro Martínez confirmados como la otra gran pareja de centrales del torneo, las dudas llegan con el lateral derecho, entre Nahuel Molina o Gonzalo Montiel y el izquierdo, con Nicolás Tagliafico o Facu Medina.

Leandro Paredes también se ha consolidado como pivote defensivo por detrás de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister y con Leo Messi como el único confirmado en el ataque. Giuliano Simeone apunta a repetir para aportar lucha por la banda derecha por delante de Rodrigo de Paul y Lautaro Martínez podría arrebatarle a Julián Álvarez su puesto en el once tras su tanto salvador ante Inglaterra.