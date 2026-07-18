Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 17:52h.

Así responde la afición al posible juego duro argentino

Argentina calienta la final y España reacciona: de Luis de la Fuente pidiendo "respeto" a la denuncia de Laporte

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Una de las mayores preocupaciones que se ha instalado en la afición de España en la previa de la final del Mundial 2026 ante Argentina es la posible dureza con la que podría plantear la Albiceleste el encuentro tal y como sucedió en las semifinales ante Inglaterra o en el encuentro de la Roja ante Uruguay. Sobre esto ha hablado la afición española en los micrófonos de Tito González en ElDesmarque y prefieren que los futbolistas se centren en jugar ante las "patadas" que les puedan dar, aunque recuerdan que ellos también pueden repartir siempre con la sombra de los favores arbitrales de Infantino planeando.