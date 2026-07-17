Pablo Sánchez 17 JUL 2026 - 23:31h.

Mr. Asubío revela los detalles de la guerra FIFA-UEFA durante el Mundial: cronología de la tensión

El exjugador no quiere perderse la cita junto a sus compañeros del Mundial de 2010

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La final del Mundial entre España y Argentina acapara todos los focos. El planeta al completo está pendiente de la cita del próximo domingo. En Nueva York, además de los miles de hinchas de una y otra selección, harán acto de presencia futbolistas históricos de ambos combinados. En el bando español estarán presentes los campeones de 2010 en Sudáfrica, aunque puede que no estén todos.

Joan Capdevila apunta a ser uno de los que no esté presente en la final del Mundial después del llamativo mensaje que publicó en sus redes sociales. El exjugador y campeón del mundo compartió su sorpresa al recibir la negativa de que no podía acudir al encuentro al no poder entrar en Estados Unidos. Aprovechó su cuenta de X para pedir ayuda a Donald Trump.

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"Necesito ayuda Donald Trump. Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA. ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles. No me puedo creer que no me permitan entrar en USA y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol. Si alguien sabe cómo solucionarlo os lo agradeceré en el alma de por vida", expresó en sus redes.

Fabián, sobre la final

El futbolista de la selección española Fabián Ruiz dijo este viernes que "haciendo las cosas bien" España tiene "muchas posibilidades" de lograr la victoria en la final del Mundial ante Argentina, vigente campeona, y que son conscientes de que ganar el título "significará mucho" para ellos pero "sobre todo para un país entero".

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En una entrevista concedida a Radio Nacional de España, el centrocampista sevillano aseguró que el partido del próximo domingo será "muy igualado", si bien el conjunto que dirige Luis de la Fuente confía en sus posibilidades de hacerse con el que sería el segundo campeonato del mundo de fútbol de la historia de España.

"Vamos a intentar hacer lo que siempre hemos hecho. Sabemos que ganar este partido significará mucho para nosotros, pero sobre todo para un país entero", declaró.