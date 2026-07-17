Los próximos pasos de Julián Álvarez tras las palabras de Gil Marín: la hoja de ruta para decidir su futuro

Lucas Gatti 17 JUL 2026 - 15:22h.

Todo el mundo habla del futuro de Julián Álvarez, pero el jugador solo piensa en Argentina y tiene claro su plan para cuando acabe la Copa del Mundo

Gil Marín responde sin filtros a Joan Laporta por Julián Álvarez: “Nuestra respuesta sí es infinita”

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El futuro de Julián Álvarez está envuelto en un conflicto entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona en la previa a la gran final de la Copa del Mundo. Aunque el delantero expresó su deseo de ser transferido, la directiva del Atlético se puso firme y no quiere largar al jugador. Hoy, todos los caminos conducen a una continuidad en el colchonero, según manifestó en las últimas horas, su presidente, Enrique Cerezo. “Es un buen amigo (Joan Laporta), es un gran presidente, y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián Álvarez el año que viene”, afirmó el mandamás ante los medios. A esta declaración, se sumó el CEO del club, Miguel Ángel Gil, quién afirmó que el argentino no se irá en este mercado de fichajes.

“Mi posición es clara y la del club también. Se lo hemos hecho saber al jugador, a sus representantes y al presidente del Barcelona. No aceptamos una oferta de 100 millones de euros. No aceptaremos una de 150 millones de euros ni siquiera de 200 millones de euros”, sostuvo Gil.

Qué va a hacer ahora Julián Álvarez

El atacante de 26 años está con la cabeza metida en una nueva final de la Copa del Mundo, que se dará este domingo entre la Selección Argentina y su par de España en el estadio MetLife de New Jersey.

Según pudo averiguar ElDesmarque, el jugador está enfocado 100 por ciento en ese partido y nada lo saca de su eje. Es más, él está muy tranquilo según cuentan fuentes cercanas, sabiendo que tiene contrato con el Colchonero hasta 2030, más allá del desliz que cometió al inicio del mundial, cuando declaró que lo mejor sería un traspaso a otro club, especialmente al Barcelona. “Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”, había manifestado el futbolista tras la victoria de Argentina sobre Austria en Dallas.

En lo inmediato, el futuro de Álvarez será muy movido, ya que primero disputará como titular la final de la Copa del Mundo 2026 ante La Roja. Y dependiendo del resultado final, tendrá dos caminos por delante para tomar. En caso de ganar la final, permanecerá con el resto del plantel argentino en New Jersey hasta el lunes, y luego viajarán a Buenos Aires para continuar con los festejos junto a su familia que lo está acompañando en New Jersey, y como lo estuvo acompañando en Atlanta, para observar la semifinal frente a Inglaterra. En caso de derrota, el plantel argentino regresará a su país para estar todos juntos, y luego el oriundo de Calchín, Córdoba, tendrá dos semanas de vacaciones junto a su familia en un destino que todavía no definió. Luego, analizará y definirá su futuro, aunque el Atleti tiene prioridad por ser el club dueño de su pase y ya expresó que no largará a la Araña.

El Arsenal por ahora no envió una oferta formal por el goleador, y el Barcelona esperará hasta la finalización de la Copa para enviar nueva propuesta para tratar de convencer a Cerezo y compañía de quedarse con el mejor centrodelantero del mundo. Cabe recordar que Álvarez llegó al club en agosto de 2024 procedente del Manchester City, con contrato vigente hasta junio de 2030, y acumuló 49 goles en 63 partidos bajo las órdenes del Cholo Simeone.