Las quejas de la afición de España ante los precios de la final del Mundial: "Prohibitivos"

Pablo Sánchez 17 JUL 2026 - 16:43h.

Por qué Javier Milei no acudirá a la final del Mundial entre España y Argentina

Algunos tickets alcanzan las cuatro cifras

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Cada vez falta menos para que ruede el balón en la gran final del Mundial, una cita que, como se suele decir, costará un ojo de la cara. Las entradas para el España - Argentina están a precios desorbitados y eso, como es normal, genera el cabreo de la gente. Las cámaras de ElDesmarque captaron las quejas de algunos aficionados que han tenido que desembolsar cantidades ingentes de dinero para presenciar en directo el encuentro.