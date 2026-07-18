Joaquín Anduro 18 JUL 2026 - 15:56h.

La tensión sigue creciendo para la final del Mundial

Los millones que también están en juego en la final entre España y Argentina: el mayor premio de la historia

Compartir







La Selección Española se mide este domingo a Argentina en la segunda final de su historia y los hombres de Luis de la Fuente parecen tener clara la receta para intentar evitar caer en las provocaciones y polémicas que llegan desde el país sudamericano. En rueda de prensa, el seleccionador y Rodri restaron primero importancia al posible juego duro de la Albiceleste pero, poco después, el riojano tuvo que sufrir los abucheos en un acto organizado por la FIFA que le llevó a pedir "respeto" a los allí presentes. La tensión va en aumento con el paso de las horas mientras los jugadores, salvo Aymeric Laporte que sí ha denunciado cosas que les "han extrañado muchísimo", intentan mantenerse al margen, como se puede ver en el vídeo de la parte superior de la noticia.