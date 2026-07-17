Pablo Sánchez 17 JUL 2026 - 21:31h.

Mr. Asubío revela los detalles de la guerra FIFA-UEFA durante el Mundial: cronología de la tensión

También carga contra otros integrantes de la selección española

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La final del Mundial entre España y Argentina acapara las miradas y los focos de todo el planeta. No se habla de otra cosa en cualquier rincón. Uno de los que a buen seguro será el mejor partido de los últimos años decidirá si el combinado de Luis de la Fuente suma su segunda estrella o si Leo Messi se retira de su selección con otro título de este calibre.

Durante estos días se habla mucho de la calidad que atesora uno y otro equipo y eso ha generado debates de todo tipo. También polémicas que afectan a otros equipos debido a ciertos comentarios poco acertados. En este caso, desde Argentina apareció un análisis que inmiscuye directamente al Real Oviedo.

Pablo Carrozza, periodista argentino, se refirió con mofa al Oviedo al analizar entre burlas a cada uno de los jugadores de la selección española. Cuando le tocó hablar de Cucurella hizo alusión al conjunto carbayón.

"Si Cucurella se apellidase González estaría jugando en el Real Oviedo", prosiguió. "Para mi España es un equpo de jockeys, de palitos de la selva. Son pibes que juegan muy bien al fútbol pero que no tienen protero. Que toquetean bien pero que los pones en un ascensor de 300 kilos y entra todo el plantel y el utillero. El cíasico era con Inglaterra, no con España. Con España era la Finalissima. No le tengo miedo a España, ni a Pedro Porro, ni a Cucurella, ni a Cubarsí, ni al arquero. Rodri es de los mejores, un tipo de la vieja escuela. Fabián normal, Pedri suplente, Oyarzabal es un vasco común que hace goles de penalti".

Críticas en las redes

Como era de esperar, las palabras de este periodista argentino han causado mucho revuelo en las redes sociales con comentarios de aficionados oviedistas como los que rescatamos a continuación: