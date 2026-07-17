Pablo Sánchez 17 JUL 2026 - 22:31h.

Fernando Soriano cierra una de las incorporaciones más mediaticas del cuadro herculino

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El Deportivo logró cerrar el fichaje de Pierre-Emerick Aubameyang, una de las incorporaciónes más mediáticas y sonadas del cuadro herculino en los últimos años. El delantero firma un contrato de dos años para el regreso del equipo coruñés a LALIGA EA SPORTS.

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El comunicado del Dépor

El RC Deportivo incorpora a Pierre-Emerick Aubameyang (Laval, Francia, 18 de junio de 1989), que se convierte en nuevo futbolista blanquiazul tras firmar hasta junio de 2028.

El delantero llega procedente del Olympique de Marsella, donde la pasada temporada completó una destacada campaña. En la Ligue 1 disputó 30 partidos, en los que anotó 10 goles y repartió 6 asistencias. Además, participó en 2 encuentros de Copa, con un gol; y en 8 partidos de la Liga de Campeones, competición en la que firmó 3 tantos y 4 asistencias.

Aubameyang aterriza en ABANCA-RIAZOR después de desarrollar una brillante trayectoria en algunos de los clubes más importantes del fútbol europeo. Entre ellos destaca su etapa en el Borussia Dortmund, donde se consolidó como uno de los delanteros más determinantes del continente gracias a sus 141 goles en 213 partidos.

Defendió también la camiseta del Arsenal FC, con el que disputó 163 encuentros y marcó 92 goles; y pasó por el FC Barcelona, donde en la temporada 2021-22 sumó 13 goles en 24 partidos. A lo largo de su carrera también militó en Chelsea FC, AS Mónaco, LOSC Lille y AS Saint-Étienne, acumulando una amplia experiencia en las principales ligas europeas.

Su trayectoria refleja una extraordinaria regularidad al máximo nivel. Aubameyang suma 184 partidos y 68 goles en la Ligue 1; 144 encuentros y 98 tantos en la Bundesliga; 143 partidos y 69 goles en la Premier League; 18 encuentros y 11 goles en LaLiga; además de 46 partidos y 20 goles en la Liga de Campeones; y 62 partidos con 34 goles en la UEFA Europa League.

Con su incorporación, el RC Deportivo añade a su plantilla un delantero de reconocido prestigio mundial, cuya experiencia, capacidad goleadora y liderazgo reforzarán el proyecto blanquiazul de cara a las 2 próximas temporadas.