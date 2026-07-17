Aubameyang, a punto: pasa reconocimiento médico y contrato con el Dépor

Celia Pérez 17 JUL 2026 - 08:52h.

El delantero gabonés llegará para reforzar la delantera herculina

Bombazo en el Deportivo con el fichaje sorpresa de Pierre Emerick Aubameyang

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El Dépor se ha propuesto irrumpir con fuerza en Primera división. Fernando Soriano afronta una semanas claves para tratar de crear un proyecto de garantías para Antonio Hidalgo y no son pocos los frentes que tiene abiertos. A las salidas, se suman también los refuerzos que deben llegar a Riazor y ahí aparecido uno de los que podría ser el bombazo del verano: el regreso de Pierre-Emerick Aubameyang a LALIGA de la mano del cuadro herculino.

Tal y como el propio director deportivo dejó claro hace unos días, una de las prioridades del club está en la delantera. El club quiere reforzar la posición del '9', en la que por el momento parecen estar seguros Nsongo y Zakaria, y a la que se unirá el delantero gabonés. De hecho, el Dépor ya lo tendría cerrado y a sus 37 años llegaría procedente del Olympique de Marsella a cambio de 1,5 millones de euros.

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La operación ya estaría cerrada y, según cuenta La Opinión A Coruña, Aubameyang habría pasado reconocimiento médico este pasado jueves en Madrid y llegaría al cuadro herculino para las dos próximas temporadas. Con su llegada, Fernando Soriano da un golpe importante en la mesa consiguiendo un delantero con experiencia en LALIGA y que ha jugado en equipos como el Borussia Dortmund, el AC Milan, el Arsenal, el Chelsea o el FC Barcelona.

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Por lo que todo apunta a que el delantero gabonés se convertirá, de esta manera, en la sexta incorporación del Dépor en el año de su regreso a la élite. El cuadro coruñés ya ha fichado a Leo Román, Gijselhart, Bright Ede, Lrenzo Amatucci y Asp Jensen, mientras que se han marchado Sergio Escudero, Cristian Herrera, Mulattieri, Gragera y Stoichkov. Ya avisó Soriano la llegada de "tres fichajes más seguro", así que con la llegada de Aubameyang, quedarían como mínimo dos incorporaciones más por realizar.