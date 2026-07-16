Pablo Sánchez 16 JUL 2026 - 22:00h.

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Más de un millar de personas se sumaron a la manifestación

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Las peñas del Dépor salieron a las calles de A Coruña para protestar contra las medidas del club en la campaña de abonos para esta temporada en LALIGA EA SPORTS. Más de un millar de hinchas se manifestaron contra las condiciones implantadas para los aficionados de la grada de Maratón Inferior, zona en la cual se ubican los Riazor Blues, que han empañado el inicio del nuevo curso en la élite.

La Federación de Peñas y otros grupos de animación ya expresaron su rechazo a las medidas exigidas por el Dépor para la ubicación de los aficionados en esta zona, como son la prohibición de ceder el carnet, la presentación del DNI o la firma de un código de conducta, entre otras.

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La convocatoria de Riazor Blues

El grupo de animación Riazor Blues emitió recientemente un comunicado para convocar a la afición del Dépor a protestar contra las mencionadas medidas:

"Ahora nos toca a nosotros defender Riazor fuera del estadio. El deportivismo no puede permanecer en silencio ante lo que está sucediendo en la grada de Marathón Inferior. Es momento de permanecer unidos y demostrar que nuestra pasión no puede ser ni controlada ni silenciada", expresó a través de sus redes sociales.

El manifiesto de la protesta

"El momento que estamos viviendo es tan histórico como cualquier partido decisivo, ya que está en juego nuestro futuro como afición, futuro que nos quieren arrebatar imponiendo de manera unilateral unas condiciones abusivas para un sector donde hay niñas, abuelos, jóvenes, padres y madres que nunca deberían ser discriminados por parte del club. Están atentando contra nuestra identidad, la de todo el deportivismo. Esa identidad que nos llena de orgullo por haber apoyado al Depor con más fuerza en sus momentos más duros, y que recibió muchos elogios por no abandonar a su club en esa etapa", decía una parte.