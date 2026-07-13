La Federación de Peñas se une al grupo ultra: "Es momento de permanecer unidos"

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Polémica en el RC Deportivo de A Coruña con la grada de Riazor Blues. La Federación de Peñas Deportivistas, junto con el grupo ultra, ha convocado una manifestación este próximo jueves en la Plaza de Pontevedra para "no quedar callado ante lo que está aconteciendo", señalando de manera indirecta la nueva política del club con la política de abonos en la grada de Marathon Inferior.

Una polémica que surgió con la nueva campaña de abonos tras el ascenso a Primera y, a su vez, una subida en el precio de los mismos. "Entendemos la necesidad de actualizar los precios, pero las subidas superiores al 60% son totalmente desproporcionadas", protestó en su día Riazor Blues.

El caso es que la situación ha ido a mayores después de que muchos aficionados de esa grada hayan sido notificados de las condiciones para renovar. Unas condiciones especiales respecto al resto de gradas: acudir a Riazor de forma presencial y comprometerse con unas pautas de comportamiento. Además, el Dépor también advierte que los carnets en Marathon Inferior "no constituyen un derecho adquirido" y que la entidad "revisará cada temporada las condiciones de esta modalidad de abono", con la posibilidad de retirarlos a quienes consideren.

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Riazor Blues convoca una manifestación

Todo esto ha originado el enfado de la hinchada que tiene su carnet en esta zona del estadio, con mención especial a Riazor Blues. Junto a la Federación de Peñas Deportivistas, han convocado un manifestación el próximo jueves bajo la siguiente premisa:

"Ahora nos toca a nosotros defender Riazor fuera del estadio. El deportivismo no puede permanecer en silencio ante lo que está sucediendo en la grada de Marathón Inferior. Es momento de permanecer unidos y demostrar que nuestra pasión no puede ser ni controlada ni silenciada". Así pues, habrá que esperar unos días para corroborar el éxito que ha tenido esta convocatoria, que señala de manera directa al club por su política social.