Pablo Sánchez 12 JUL 2026 - 19:28h.

Fernando Soriano consigue el acuerdo para otra salida oficial en la plantilla del Deportivo

El club sigue perfilando el vestuario posición por posición

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El Dépor no pone freno a su maquinaria en el mercado de fichajes. Un ascenso a LALIGA EA SPORTS lleva implícitos multitud de cambios en cuanto a la plantilla se refiere y en esas anda Fernando Soriano. Tras las incorporaciones de Teun Gijselhart, Leo Román, Bright Ede y Lorenzo Amatucci, el objetivo se centra en el ataque y también en el lateral zurdo. Para esta última demarcación aparecen dos nombres bastante jugosos en el horizonte.

Se trata de Ricardo Rodríguez y Álex Moreno. Según ha podido saber La Opinión de A Coruña, ambos están en el radar de Fernando Soriano como posibles alternativas para nutrir la banda junto a Quagliata tras el adiós de Sergio Escudero. La premisa principal de la dirección deportiva herculina es clara: firmar experiencia para el costado.

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Ambos jugadores poseen los requisitos que busca el Dépor, aunque se encuentran en situaciones bien distintas. Ricardo Rodríguez está sin equipo tras desvincularse del Betis después de dos temporadas en las que acumula casi 70 partidos. Se trata, sin duda, de un futbolista contrastado, con recorrido tanto en LALIGA EA SPORTS como en Europa. En la actualidad acaba de concluir su participación con Suiza en el Mundial, donde ha caído a manos de Argentina en cuartos de final.

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Álex Moreno, una opción algo más avanzada

La otra alternativa para el lateral izquierdo es Álex Moreno. A sus 33 años, cuenta con un año más de contrato en el Girona, aunque todo apunta a que terminará saliendo. El catalán tiene cartel más allá de LALIGA HYPERMOTION y el cuadro de Montilivi vería con buenos ojos una salida para aligerar masa salarial.

El Dépor parece no ser el único interesado en su fichaje. Desde el extranjero, equipos como el Orlando City han preguntando por él. Sea cual sea la opción elegida, el objetivo del Dépor con este fichaje es dotar de experiencia y veteranía la banda izquierda de Riazor.