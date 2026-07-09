Celia Pérez 09 JUL 2026 - 18:35h.

El defensa ya está a las órdenes de Antonio Hidalgo

El Deportivo valora el fichaje de la torre del Castellón: un central con alma de nueve

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Son días de muchos movimientos en las oficinas de Riazor. Con la pretemporada iniciada este lunes para ir preparando el regreso a Primera división ocho años después, Fernando Soriano sigue dando pasos adelantes para continuar reforzando la plantilla de Antonio Hidalgo. No obstante, y a pesar del músculo económico que está demostrando la entidad coruñesa, también son necesarias las salidas. Uno de los últimos en llegar a sido Bright Ede, ya a las órdenes del técnico herculino, aunque mucho se está hablando de su precio final, algo que ha querido aclarar su agente.

Bright ha llegado para reforzar el eje de la defensa tras un gran golpe en la mesa del cuadro gallego en la lucha por hacerse con el jugador, al imponerse a clubes como Chelsea o Manchester United. El defensa ha sido bastante pretendido en este mercado de verano, pero para Bright ha primado elegir un proyecto deportivo en el que pueda tener continuidad y le permita crecer con minutos.

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En un principio se habló de que el futbolista había firmado su contrato con el Dépor para las próximas cinco temporadas, hasta 2031, a cambio de seis millones de euros, más otro en bonus de fácil cumplimiento, convirtiéndolo así en unas de los defensas más caros vendidos de la Ekstraklasa. Una cifra bastante superior a la que daban otras fuentes, que situaban su llegada a Riazor por cantidades entre 1,5 y 2,5 millones de euros.

Pues bien, tal y como informa Meczykipl, el agente del jugador ha hablado de cifras y ha descartado que la operación se moviera en números tan bajos. "Las cantidades entre 1,5 y 2,5 millones de euros no serían suficientes para comprar la pierna derecha más débil de Brighta Ede. Las cantidades mencionadas por los periodistas polacos son ciertas. 2,5 millones de euros es un total disparate", señaló. Es decir, el agente acerca mucho más los seis millones de euros que daban los medios polacos que las cifras más bajas que salieron posteriormente.