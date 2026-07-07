Lorenzo Amatucci, otro fichaje cerrado en el Deportivo: precio final y años de contrato

Fran Fuentes 07 JUL 2026 - 22:36h.

Fernando Soriano pone la directa en el mercado de fichajes

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El Deportivo de La Coruña ha metido la directa en el apartado de fichajes. Con la confirmación de Leo Román, que será el portero del próximo curso, y el fichaje de Bright Ede ya atado, la dirección deportiva sigue peinando el mercado para reforzar el plantel con jugadores importantes que permitan al equipo competir en igualdad de condiciones en la máxima categoría. Uno de los nombres que ha cobrado importancia en las últimas horas es el de Joselu Mato, exdelantero herculino y del Real Madrid. Sin embargo, para la sala de máquinas el club tiene ya cerrado a Lorenzo Amatucci, jugador de la Fiorentina.

Y es que, según adelanta Matteo Moretto, el fichaje está cerrado. El Deportivo pagará en torno a 2.5 millones de euros, aunque se prevé que la Fiorentina se guarde un porcentaje de futura venta. Así las cosas, el mediocentro italiano firmará un contrato por cinco temporadas.

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Quién es Lorenzo Amatucci, otro fichaje cerrado en el Deportivo

A sus 21 años, Lorenzo Amatucci es un centrocampista italiano de 1,72 metros formado en la cantera de la Fiorentina. Su posición natural es la de mediocentro, aunque también puede actuar como interior, destacando especialmente por su manejo del balón, su criterio en la distribución y su capacidad para dar continuidad al juego. Es un futbolista que se siente más cómodo con la posesión que sin ella, con una notable inteligencia táctica y una buena lectura de las diferentes fases del partido.

Pese a que no destaca por su físico, Amatucci compensa esa carencia con su compromiso colectivo. Es un jugador generoso en tareas defensivas, disciplinado y con predisposición para ayudar al equipo en la presión y las coberturas, aunque su escasa envergadura y una constitución todavía liviana hacen que pueda sufrir en determinados duelos físicos. Durante la pasada temporada jugó cedido en la UD Las Palmas, donde disputó 42 partidos en LALIGA HYPERMOTION y repartió cuatro asistencias. Además, fue una pieza importante en el conjunto canario durante el play off de ascenso, aunque el equipo terminó cayendo eliminado frente al Málaga CF.