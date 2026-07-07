Ángel Cotán 07 JUL 2026 - 12:54h.

El atacante llevaba varios cursos en la agenda celeste y los coruñeses se interesaron por él

El derbi gallego que protagonizaron por 'Cala'

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El nombre de Álex Calatrava protagonizó uno de los primeros culebrones en el mercado de fichajes nacional. Tras quedarse a las puertas de la final del playoff de ascenso a LALIGA EA Sports, el atacante recibió la llamada de hasta cuatro clubes de la élite española. Su gran temporada en el CD Castellón invitaba a un esfuerzo económico por el jugador y finalmente acabó recalando en el RCD Espanyol.

'Cala' se decantó por la propuesta perica aunque tras sus pasos también andaban CA Osasuna, Celta de Vigo y Deportivo de A Coruña. En el caso celeste, Marco Garcés ya había intentado este fichaje el pasado curso, pero sin éxito. Por su parte, Fernando Soriano trató de aprovechar su apetecible cláusula de salida de cinco millones de euros, pero llegó tarde.

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Este martes, el atacante de Parets del Vallès ha sido presentado en sociedad. Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi' le allanó el terreno con un mensaje de bienvenida en sala de prensa, pero a renglón seguido, el jugador tuvo que enfrentarse a las preguntas de los medios de comunicación. Fue entonces cuando explicó por qué ha elegido al Espanyol.

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Álex Calatrava explica por qué elige al Espanyol entre Celta y Deportivo

El interés espanyolista por Calatrava no es nuevo. De hecho, el propio atacante reconoció que el técnico perico ya intentó ficharle en el pasado: "Hubo interés del Espanyol ya la temporada pasada, pero no se pudo concretar y el momento ha sido ahora, mi intención es ayudar al equipo a cumplir los objetivos. Monchi me dijo que estaban haciendo un proyecto ambicioso, es un proyecto que hay que disfrutar".

Siguiendo esa línea de declaraciones, Álex Calatrava explicó su fichaje por el club catalán. Pese a poder disfrutar de la UEFA Europa League en el Celta de Vigo o sentirse importante en un proyecto ambicioso como el del Deportivo de A Coruña, el atacante prefirió al Espanyol por este motivo: "Me dijeron que estaban haciendo un proyecto ambicioso. Querían cambiar un poco las cosas y esa parte me convenció. La gente nueva que está por venir, yo creo que es un proyecto que me viene de la mano y a disfrutarlo".