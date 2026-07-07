Erik Bretos ciñe el mercado a tres fichajes y Matarazzo eleva dos dudas en la Real Sociedad

Ángel Cotán 07 JUL 2026 - 08:36h.

El club txuri urdin no termina de arrancar en la ventana estival

El Barcelona juega al despiste con la Real Sociedad por Álex Remiro

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La Real Sociedad continúa completando entrenamientos en su primera fase de la pretemporada. Tras el éxito copero de Pellegrino Matarazzo en su primera temporada, el técnico estadounidense toma el mando en busca de otro año con alegrías. Para ello, y apoyado en un mayor conocimiento de la plantilla txuri urdin, el entrenador aporta sus opiniones de mercado a Erik Bretos, el encargado de elevar el nivel del equipo donostiarra.

Hay una lista de jugadores a los que se les busca salida en el mercado, en la que figuraba el ya ex Brais Méndez o activos como Jon Karrikaburu o Carlos Fernández. Y todo ello sin obviar las ansiadas incorporaciones.

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En lo que respecta a la operación salida, Rino ha optado por mantener dos incógnitas que serán analizadas con lupa sobre el verde de Zubieta. Por el contrario, las incorporaciones deseadas están definidas.

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Erik Bretos ciñe el mercado de la Real Sociedad a tres fichajes

Según informa el Diario AS, en la primera cumbre en las instalaciones donostiarras entre Pellegrino Matarazzo y Erik Bretos se pone el foco en cinco futbolistas. Tres de ellos están por llegar, pues ese es el número de incorporaciones que la dirección deportiva de la Real Sociedad busca en este mercado de verano.

El plan inicial pasa por reforzar el eje de la defensa y el ataque, ya sea con un delantero centro puro o un comodín que también pueda actuar en la banda. En cuanto a la zaga, el plan inicial está condicionado por dos dudas que eleva el técnico.

Pellegrino Matarazzo quiere ver en acción a Javi López y Jon Pacheco. Tras sus cesiones en el Real Oviedo y Deportivo Alavés respectivamente, el entrenador estadounidense busca completar su análisis con las sensaciones sobre el terreno de juego antes de tomar una decisión final. Erik Bretos aguarda por una posible alteración de su hoja de ruta en el mercado.