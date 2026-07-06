El Barcelona juega al despiste con la Real Sociedad por Álex Remiro: portería cerrada

Ángel Cotán 06 JUL 2026 - 10:57h.

El guardameta txuri urdin, en una situación complicada

Osasuna pone el ojo en la Real Sociedad

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La Real Sociedad 2026/27 echa a rodar. Durante el pasado fin de semana, el equipo txuri urdin protagonizó los tradicionales reconocimientos médicos y completó sus primeros entrenamientos alentado por un millar de espectadores en el Estadio Zubieta. Pellegrino Matarazzo da forma a una plantilla que está cocinando varios cambios en el mercado de fichajes y en la que Álex Remiro protagoniza un caso especial.

En el pasado mes de junio, Erik Bretos mantuvo un encuentro con la prensa especializada en la actualidad realista y allí abordó las dudas que rodean al futuro del portero de Cascante. Con un año de contrato por delante, el FC Barcelona amenaza.

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El director deportivo afirmó que el guardameta internacional no había trasladado su deseo de abandonar San Sebastián: "A nivel mercado yo no he tenido ninguna conversación sobre Álex sobre eso, en ningún momento nos ha comunicado su intención de salir de la Real, pocos jugadores han apostado tanto por la Real como Remiro; su trayectoria habla por sí sola, y a mi me trasmite que aquí es feliz". Aunque no se da nada por hecho.

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El Barcelona juega al despiste con la Real Sociedad por Álex Remiro

Según informa Mundo Deportivo, la entidad azulgrana sigue muy pendiente de Álex Remiro. De hecho, el Barça estaría jugando al despiste y aguarda por su escenario ideal. Hansi Flick está al tanto de la situación del portero txuri urdin y cierra su portería con un Wojciech Szczesny que finalizará su aventura en Can Barça al término de la presente campaña, salvo giro inesperado.

En esas, el Barcelona confía en sustituir al veterano guardameta polaco con un Álex Remiro que podría llegar libre. La citada fuente afirma que el club blaugrana estaría dispuesto a abonar una prima de fichaje el próximo verano, consciente de las beneficiosas condiciones de la operación. En la Real Sociedad temen una salida a coste cero de un portero que apunta a titular una campaña más.