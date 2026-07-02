Brais Méndez, traspasado por sorpresa a la MLS y zanjando los rumores del Celta

Alberto Cercós García 02 JUL 2026 - 19:44h.

La Real Sociedad anuncia por sorpresa el traspaso de Brais Méndez a la MLS

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Se confirma una de las sorpresas del mercado de fichajes. Mientras que los rumores con volver a Vigo se volvían cada vez más fuertes, la MLS hace acto de presencia para llevarse a Brais Méndez. La Real Sociedad ha anunciado este mismo jueves el traspaso del jugador gallego al Columbus Crew Soccer Club, equipo americano que milita en la primera división estadounidense. Con este movimiento, la Real Sociedad, según informan en EFE, saca una cantidad cercana a los seis millones de euros y abre un hueco en la plantilla que tocará arreglar con alguna incorporación.

Los números de Brais en San Sebastián han pecado de rozar un alto nivel. El gallego llegó del Celta con la etiqueta de buscar regularidad y oportunidades, pero la realidad ha sido muy diferente. Méndez no ha logrado una regularidad excesiva, siendo un recurso durante esta última temporada más que un hombre titular para Pellegrino Matarazzo.

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"Kaixo familia, hoy pongo fin a mi etapa en la Real Sociedad después de 4 años increíbles, hemos vivido momentos mágicos, noches inolvidables que acabó con el colofón final en Sevilla. Desde el primer momento que llegué a Donosti me acogisteis con los brazos abiertos, haciéndome sentir uno más. Llegué sin saber que me iba a deparar esta aventura y me voy con dos niños donostiarras que siempre me harán sentir que Donosti también significa casa. Si por algo destaca la Real y Donosti es por su gente, la afición, su manera de vivir el fútbol, de darte esas palabras de ánimo cada vez que sales a la calle. Muchas gracias a cada uno de las personas que me ha trasmitido lo que es la Real, sois parte fundamental de esto, sin vosotros nada de esto sería posible. Gracias a todos y cada uno de los trabajadores del club, la gente que no tiene el reconocimiento que se merecen pero son igual o más importantes que nosotros, gracias por cada momento y cada día a vuestro lado, ha sido maravilloso", postea el propio Brais en Instagram.

El comunicado oficial de la Real Sociedad

"La Real Sociedad y el Columbus Crew Soccer Club han llegado a un acuerdo para el traspaso de Brais Méndez al conjunto estadounidense. El acuerdo está supeditado a que el jugador supere el reconocimiento médico y obtenga el permiso de trabajo.

Brais Méndez se marcha del club txuri urdin con 166 partidos oficiales y 33 goles a sus espaldas. Llegó a Donostia en verano de 2022 y el centrocampista ha completado cuatro exitosas temporadas entre nosotros. El de Mos ha ofrecido un rendimiento magnífico durante todo este tiempo y ha sido uno de los artífices de los recientes éxitos del club txuri urdin. Llegar y aportar, fue todo uno. Recordaremos sus actuaciones en la Champions, su magia y ese último pase sólo al alcance de los elegidos.

Ahora emprende una nueva etapa profesional para la que le deseamos la mayor de las suertes. Gracias por todo, Brais".