Fran Fuentes 02 JUL 2026 - 07:59h.

El de Astigarraga tiene cerrado el camino en el primer equipo del FC Barcelona

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Dani Rodríguez es una de las perlas más destacadas de la cantera del FC Barcelona en los últimos años. El extremo, que ha demostrado su calidad desde la UEFA Youth League hasta Primera y Segunda RFEF, tiene, en este momento, el camino del primer equipo tapado, debido a jugadores como Lamine Yamal o Raphinha, amén de otros como Roony Bardghji o el reciente fichaje de Anthony Gordon. Es por eso que su salida se antoja la mejor solución para el prometedor atacante. Sin embargo, pese al interés mostrado por clubes como Real Sociedad y Athletic Club en años anteriores, su futuro pasa por Croacia.

Y es que, según apunta Fabrizio Romano, el Dinamo de Zagreb ha alcanzado un acuerdo para cerrar el fichaje en propiedad de Dani Rodríguez. De este modo, el jugador se despide del FC Barcelona de manera definitiva, aunque dejando una ventana abierta a su posible regreso. Y es que, de una forma similar a la que suele hacer el Real Madrid con sus canteranos, el club barcelonista se ha guardado una opción de recompra a futuro.

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La lesión que ha frenado en seco a Dani Rodríguez

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Los números de Dani Rodríguez con el FC Barcelona B estaban siendo bastante buenos. Y es que el pasado curso acumuló nada menos que tres goles y siete asistencias en 20 partidos en Segunda RFEF. E incluso en la anterior, la 24/25, llegó a debutar con el primer equipo de la mano de Hansi Flick. Sin embargo, una lesión en forma de rotura parcial del tendón del cuádriceps, con una posterior recaída, ha propiciado que no haya podido volver a jugar con el filial barcelonista desde el mes de febrero. El pasado curso el Valencia CF también sondeó su incorporación, aunque no se llegó a un acuerdo.

Nacido en Astigarraga, una localidad de Gipuzkoa, Dani Rodríguez dio sus primeros pasos en la cantera de la Real Sociedad, desde donde se marchó al FC Barcelona en categoría cadete. En diversos momentos, tanto el Athletic Club, como parte de su trabajo de captación de jóvenes promesas dentro de la llamada 'Filosofía Athletic', como la propia Real Sociedad han intentado que volviera a Euskadi, pero nunca se ha alcanzado un acuerdo. Ahora, el jugador se marchará a Croacia, a un equipo donde apuestan de manera decidida por el talento joven y donde ya se han dado otros casos de éxito similares, como el de Dani Olmo. Una decisión clave para el futuro del joven, que ha visto cómo tiene el paso completamente cerrado en el primer equipo del FC Barcelona.